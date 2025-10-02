Los perpetradores habían peleado a fines de 2024

Sragen, Viva -El directora de policía de Sragen Adjunto Senior Comisionado Dewiana Syamsu finalmente dio una declaración oficial relacionada con el incidente de Fuel Oil (BBM) por parte de los oficiales de policía de una madre en el Sragen Mapolres, martes (30/9/2025).

Leer también: El presidente colombiano, Petro, expulsó al diplomático israelí después de que el sionista se secuestre el barco global de Sumud Flotilla



Dewiana afirmó que su partido no tomó medidas represivas cuando ocurrió el incidente. Según él, la Policía Regional de Sragen eligió pasos persuasivos porque entendieron la condición de los perpetradores.

«Ayer, nuestros miembros profundizaron a la familia en este caso, los hermanos que sabían muy bien sobre la historia y los antecedentes interesados, incluidos los problemas de salud», dijo Dewiana, jueves (2/10/2025).

Leer también: La historia de la víctima Felicitaciones a Sidoarjo Ponpes: Últimos 2 días en las ruinas y mantenga la oración





La ubicación del incidente de la policía fue empapada con combustible por la madre en la estación de policía de Sragen Foto : Mahfira putri/tvone/sragen

Explicó que los esfuerzos realizados por la policía proponían los antecedentes de los perpetradores, Tri Wulandari, y coordinaban con funcionarios y familias de la aldea para encontrar las mejores soluciones.

Leer también: El DPR recuerda a Bobby Nasución, la incursión de la placa de Aceh causará tensión



El jefe de policía también reveló que Tri Wulandari había informado previamente una queja ante la Policía Regional de Sragen a fines de 2024. El informe había sido seguido con una citación de aclaración en marzo de 2025, pero la persona en cuestión no estaba presente.

«Luego, ayer antes de este riego, el investigador invitó nuevamente a aclarar, pero también la persona en cuestión no vino. En cambio, vino a hacer el riego», explicó.

Dewiana confirmó que el líquido utilizado en la acción era combustible de tipo pertalita. Como resultado, uno de los miembros del rector afectado por el chapoteo había experimentado irritación ocular.

«La condición de los oficiales ayer sus ojos estaban rojos, se realizó un examen en el hospital y se realizó un post mortem. También se ha llevado a cabo el tratamiento ahora ha mejorado», dijo.

Anteriormente, esta acción de riego había causado un alboroto público porque se transmitía en vivo a través de la cuenta de Facebook de Tri Wulandari y había visto decenas de miles de ciudadanos. En la transmisión, dijo que sus acciones se llevaron a cabo porque se sentían inaceptables para ser llamados ODGJ (personas con trastornos mentales). (Mahfira Putri/Tvone/Sragen)