Los perpetradores de manifestaciones antidisturbios en Java Occidental pueden fluir fondos desde el extranjero

Bandung, Viva – Policía regional de Java Occidental establece a 42 personas como sospechar En la demostración terminó disturbios Lo que sucedió frente al edificio DPRD de Java Occidental del 29 de agosto al 3 de septiembre de 2025.

Del total de 156 manifestantes asegurados, 42 de ellos fueron declarados directamente involucrados en el acto de destrucción y quema. Han sido nombrados como sospechosos y se someterán a un proceso legal.

Kapolda West Java, el inspector general de policía Rudi Setiawan reveló que los resultados de la investigación mostraron que los sospechosos estaban afiliados a un anarquismo que supuestamente se originó en redes extranjeras. Se ha demostrado que han planeado disturbios a través de las redes sociales y otras comunicaciones digitales.



El jefe de policía regional de Java Occidental publicó un caso de manifestación caótica en la oficina de DPRD de West Java

«Encontramos una serie de elementos de evidencia, desde libros relacionados con la ideología del anarquismo, las cuentas de las redes sociales utilizadas para incitar, hasta bombas Molotov que están listas para ser utilizadas», dijo el inspector general Rudi en una conferencia de prensa el martes 16 de septiembre de 2025

Además, la policía también encontró un flujo de decenas de millones de fondos de Rupia enviados a través de billeteras digitales de partes extranjeras que supuestamente formaban parte de la Red Internacional de Anarquismo.

Se dice que los sospechosos provienen de varias regiones, no solo Bandung, sino también de Makassar, South Sulawesi, Java Oriental, a Yakarta. Su identidad también varía, desde los estudiantes, el desempleo hasta los menores.

«De los 42 sospechosos, hay quienes juegan un papel como incubadora en las redes sociales, algunos están incitados y algunos actúan directamente como hacer y lanzar bombas molotov», agregó el inspector general Rudi.



En la actualidad, dijo el Inspector General de la Policía de Rudi, que la Policía Regional de Java Occidental está coordinando con la Policía Metropolitana de Yakarta y varias otras Poldas para descubrir a los actores intelectuales detrás de este motín.

«La investigación se centra en quemar una serie de instalaciones estatales, incluido el edificio DPRD de Java Occidental, los activos de la Asamblea Consultiva del Pueblo Indonesio, la estación de policía y una serie de otras instalaciones públicas», dijo.

Además, el jefe de policía regional de Java Occidental dijo que los sospechosos fueron amenazados con un castigo severo, el artículo sobre la destrucción y la quema, la ley de emergencia sobre información y transacciones electrónicas (ITE). «Los perpetradores están amenazados con condenas de prisión que van de 6 años a 20 años», dijo.

Mientras que el sospechoso que difundió el contenido de incitación a través de las redes sociales fue acusado de ley de ITE con una amenaza penal de seis años de prisión y una multa de hasta Rp1 mil millones.

La Policía Regional de Java Occidental enfatizó que continuarían tomando medidas enérgicas en cada acción que conduzca al anarquismo y dañe las instalaciones estatales e interrumpiría el orden público.

Informe: Cepi Kurnia/Tvone Bandung