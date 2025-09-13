Los perpetradores de la policía que golpearon a Besar Sawah Besar, resultaron ser una esquizofrenia severa

Yakarta, Viva – El hombre con las iniciales AA (29) que golpeó a un miembro de la Policía Nacional de la Unidad de Lantas de la Policía del Sector de Sawah Besar Lantas mientras está a cargo de regular el tráfico frente al puesto de tráfico Gunung Sahari Raya, Sawah Besar, Central Yakarta, jueves 11 de septiembre de 2025 experimentados trastornos mentales.

Esto fue conocido después de que la familia visitó a la policía del sector de Sawah Besar y dio una serie de documentos de examen en cuestión.

«Familia autor Venga a la estación de policía de Sawah Besar y presente documentos médicos en forma de un post mortem psiquiátrico del Hospital de Policía de Kramat Jati, así como un certificado de regreso a casa del Hospital Soeharto Heerdjan (Hospital Grogol). Del documento, se sabe que AAF experimentó trastornos mentales severos (esquizofrenia) «, dijo el sábado (13/09/2025) Jefe de Policía del Metro Central de Yakarta, el comisionado Pol Susatyo Purnomo Condro (9/13/2025).

Además, en la declaración de la carta, la policía entregó a los perpetradores a la familia para un mayor manejo.

«El autor ha sido repatriado a su familia para obtener un tratamiento médico apropiado con la supervisión de las autoridades», explicó Susatyo.

En la misma ocasión, el jefe de policía de Sawah Besar, Kompol Rahmat Himawan, dijo que su partido actuó rápidamente después de recibir un informe del incidente.

«Queremos que todas las partes se sientan seguras. No solo las víctimas, sino también los perpetradores que están en una condición psicológicamente inestable. En estas condiciones, la empatía y la comunicación con la familia son clave», dijo Rahmat.

Para tener en cuenta, un Poliri, Bripda R, golpeado por motociclistas justo en frente del Post de tráfico Gunung Sahari Raya, Sawah Besar, Central Yakarta, jueves por la tarde, 11 de septiembre de 2025.

Este incidente ocurrió cuando Bripda R y su colega, NH, estaban regulando el tráfico en la intersección Golden Trully. Dos jóvenes cruzaron sin casco, solo un sombrero, con un estilo imprudente. Cuando estaban a punto de ser despedidos, ambos pisaron el gas huyeron hacia Ancol.

Inesperadamente, uno de los perpetradores con las iniciales AA regresó. En lugar de rendirlo Policía Fue muchas veces que maltrató.

«Cuando llegaron a la intersección de la carretera donde la víctima y su colega arreglaron el tráfico trataron de detenerse porque estaban montando sus motocicletas un poco imprudente», dijo el jefe de la Sub División de Iluminación de la Policía de Metro Jaya, Comisionado Senior de Policía Adjunto de Realdo Simanjuntak, el viernes 12 de septiembre de 2025.

AA había intentado huir nuevamente, pero esta vez fue perseguido y arrestado con éxito. Ahora, el hombre ha sido llevado a la estación de policía de Sawah Besar para asumir la responsabilidad de sus acciones.

«La víctima ha hecho un informe. El caso fue manejado por la estación de policía de Sawah Besar», dijo.

