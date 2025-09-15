





Mientras que algunos residentes de Barcelona buscaron repeler un tsunami de turistas Con pistolas de agua de plástico, una asociación de vecindad en Santiago de Compostela optó por un enfoque más amigable: una guía de buenos modales para los visitantes de su ciudad, el punto final de la peregrinación más famosa del mundo católico.

Traducido a varios idiomas, el grupo lo publicó en toda la ciudad española del noroeste y lo distribuyó en su número cada vez mayor de albergues. Recordó a los turistas que mantuvieran bajos el ruido, respeten las reglas de tráfico y usen protectores de plástico en los postes de senderismo para evitar dañar las calles estrechas de adoquines, entre otras cosas.

Para poco en vano, parece. Los grandes grupos todavía se apoderan de las calles cantando himnos, las bicicletas viajan en la dirección equivocada y puntas de poste de metal rayas contra el suelo. Las redes sociales de Santiago están inundadas de fotos que denuncian una falta de decoro.

Sin embargo, una mayor ofensa de los turistas proviene de sus números. el casco antiguo y los cuadrados que rodean la catedral sosteniendo la tumba reputada de Santa James el apóstol `Y ese fue el centro de la vida de la ciudad durante un milenio` Hoy es casi exclusivamente el dominio de los extraños, cuya afluencia ha servido para expulsar a los residentes. Esta dinámica ha dejado a Santiago emergiendo como el último destino global donde los residentes de toda la vida se han vuelto amargados por el superpasando que transforma su comunidad.

«No tenemos fobia turística. Siempre hemos vivido en armonía con el turismo, pero cuando se sale de control, cuando la presión va más allá de lo razonable, es cuando surge el rechazo», dijo Roberto Almuína, presidente de la Asociación de Vecindades en la antigua ciudad que es el sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Paisaje para visitantes

El «Camino de Santiago», conocido en inglés como el camino de St James, se remonta al siglo IX, con peregrinos siguiendo sus senderos convergentes por hasta cientos de kilómetros en caminos originados en Portugal y Francia. La popularidad moderna que ganó con la película de 2010 «The Way» protagonizada por Martin Sheen fue turboalimentada más recientemente por las redes sociales y los viajes impulsados ​​por la experiencia después de la pandemia de coronavirus.

El año pasado, un récord de medio millón de personas se inscribió para caminar una de las rutas aprobadas a la catedral `igual a cinco veces la Población de residente de la ciudady marcar un aumento de 725 veces en las últimas cuatro décadas. Se agregan a esas masas, los turistas comunes que no llegan por sendero.

La proliferación de alquileres a corto plazo elevó el 44 por ciento de 2018 a 2023, según un estudio encargado por el Consejo de la Ciudad a la Fundación Universidada Da Coruna. Eso llevó a las autoridades municipales en mayo a solicitar al gobierno regional clasificar el área como una zona de alta presión, como Barcelona o San Sebastián, lo que ayudaría a limitar los aumentos de alquileres.

En noviembre pasado, el Consejo de la Ciudad de Santiago promulgó una prohibición de alojamientos turísticos al estilo Airbnb en el Centro Histórico, argumentando en ese momento en un comunicado que era «una necesidad que surja de su crecimiento significativo, que tiene efectos claros en el número de unidades de vivienda disponibles para los residentes y en su precio».

Sihara Pérez, un investigador de la Universidad de Santiago, describió encontrar en cualquier lugar para alquilar en la ciudad como «misión imposible», mientras que Antonio Jeremías, de 27 años, le dijo a Associated Press que está considerando regresar con su madre, porque su salario que trabaja a tiempo completo en un almacén no es lo suficientemente para llegar a fin de mes.

Andrea Dopazo, de 32 años, trató de mudarse de la casa de sus padres en un vecindario ubicado completamente a 5 kilómetros (3 millas) del centro de la ciudad. Pero su deseo de continuar viviendo en el lugar donde creció y los lazos comunitarios son fuertes resultó inútil, y tuvo que tomar algo en una ciudad fuera de Santiago.

«Las únicas personas que han podido quedarse en los vecindarios son aquellas que han tenido suerte» o lo suficientemente desafortunado «lo suficiente como para heredar un apartamento de sus abuelos, tíos o padres», dijo Dopazo, que trabaja en recursos humanos. En toda España, ha habido importantes protestas callejeras contra viviendas inasequibles, y muchos vinculan el crujido de vivienda con los turistas que engullen alquileres a corto plazo.

Rompiendo las reglas

En el casco antiguo, los turistas pueden quedarse en pequeños hoteles en antiguas casas o enormes albergues convertidos de seminarios anteriores, que no están sujetos a la prohibición. Pero en el ajetreo para cobrar, algunos alquileres a corto plazo aparentemente están burlando la restricción, evidenciada por los inquilinos que recolectan llaves de las cajas de seguridad colgadas fuera de los edificios.

«Algunos siguen las reglas y otros no, pero este es el modelo que realmente limita la vivienda residencial», dijo Montse Vilar, de otro grupo de vecindarios, Xuntanza. El Ayuntamiento de Santiago le dijo a Associated Press en un comunicado que está «haciendo todo lo que está en su poder para hacer cumplir las regulaciones» y que toma medidas cada vez que detecta un caso de turistas ilegales de alojamiento de apartamentos.

Entre 2000 y 2020, el centro histórico perdió aproximadamente la mitad de su población permanente, ahora reducida a solo 3.000 residentes que «resisten como los galos» detrás de las gruesas fachadas de piedra de los edificios, dijo Almuína. No quedan herreteras ni en los quioscos, y solo una panadería. Un par de tiendas de comestibles coexisten con cafés, salones de helados y tiendas de recuerdos. «La ciudad se ha vaciado. Solo tienes que dar un paseo para ver que todo lo que tenemos están cerrados y edificios abandonados que se están desmoronando», agregó Almuína.

Espiritualidad

Este año, el número de peregrinos que llegan a Santiago está en camino de establecer otro récord. El aumento está agriando aún más a los residentes de Santiago en el modelo económico centrado en el turismo de su ciudad; La mitad de ellos lo rechazó a partir de 2023, en comparación con un poco más de una cuarta parte de una década antes, según un estudio realizado por Rede Galabra, un grupo de investigación centrado en estudios culturales en la Universidad de Santiago.

