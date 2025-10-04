Los Patriots reciben un disparo directo en medio del éxito de Mac Jones con 49ers

Mac Jones entregó su tercera victoria esta temporada para el San Francisco 49ersguiar al equipo a un triunfo de 26-23 en tiempo extra sobre el Rams de Los Ángeles el 2 de octubre en el estadio Sofi.

Jones estuvo agudo durante toda la noche, completando 33 de 49 pases para 342 yardas y dos touchdowns. Con Brock Purdy luchando contra las lesiones desde la victoria de la semana 1 sobre el Seattle SeahawksJones se ha hecho cargo sin problemas, representando tres de las cuatro victorias de San Francisco esta temporada.

El único revés llegó en la semana 4 contra el Jaguars de JacksonvilleCuando Purdy regresó al papel inicial. El talento de Jones siempre ha estado allí, considerando que era una selección de primera ronda por el Patriotas de Nueva Inglaterra en 2021. Después de una impresionante temporada de novato, todo fue cuesta abajo, lo que llevó a su partida en 2023.

En medio de su nueva forma con el 49ersEl anfitrión de FS1, Colin Cowherd, dio una oportunidad directa al Patriotas Después de la última actuación de Jones.

«Mac Jones este año, y estoy hablando de lidiar con el segundo y tercer stringers, el dolor de todos, tiene mejores números». Cowherd dijo la edición del 3 de octubre de «The Herd». «Entonces, tal vez debería dejar de enterrar a los tipos llamados Jones, Daniel y Mac. Claramente no fue lavado.

«Tal vez solo tuvo que lavar al patriota apestando, porque era genial [on October 2]. No tenía mucho juego de carrera. El frente para el Ramas es excepcional. En yardas aéreas por juego, San Francisco ahora, entre Purdy y Mac Jonestiene dos de los tres primeros en la liga. Y solo te muestra el poder de estos grandes entrenadores ofensivos «.

Kendrick Bourne habla 49ers QB Mac Jones

Receptor veterano Kendrick Bourne estuvo entre los que prosperaron de la destacada exhibición de Jones en Los Ángeles. Discurso con reporteros después del juego, Bourne elogió el camino Jones guió a los Niners a una victoria por declaración.

«Lo he visto por un tiempo, y estoy orgulloso de él,« Bourne dijo a los periodistas (H/T 95.7 el juego). «Incluso cuando lanza la pelota, [I’ll tell] él en la práctica, ‘como, hombre, estás apretando la pelota,‘ Y cómo lo está lanzando. Se nota que tiene confianza y cosas así.

«Es increíble verlo en este espacio. Cómo [I saw] Él en Nueva Inglaterra era un mundo diferente para él, así que verlo ahora con la paz que tiene, y está jugando gratis y divirtiéndose, creo que es una gran parte del juego para él. Entonces se está mostrando «.

Los 49ers han aprovechado a Mac Jones ‘ Potencial

Bourne no dejó de alabar a Jones. Agregó que el primero Patriotas jugador de ataque está prosperando en el Área de la Bahía porque el sistema juega con sus fortalezas.

«[He’s] una selección de primera ronda,« Bourne agregó (H/T Knbr). «Todo cae sobre él. Es joven. Tiene que resolverlo, y eso es difícil para cualquiera. No sé cómo se siente, un tipo no reclutado, pero solo lo ves.

«Siendo fanático del juego, es difícil. Eso es simplemente diferente. Cada situación es diferente. El entrenamiento es diferente. Creo que ahora, se ajusta al sistema. El sistema es importante para mucho jugadores, y se nota en su juego. Así que grita a Kyle [Shanahan]Hombre, John [Lynch]y ellos.

«Están haciendo un buen trabajo para preparar a la gente, incluso para mí. Tuve la oportunidad porque Ricky [Pearsall] está abajo y jauan [Jennings] está abajo, y me prepararon, y lo mismo «.