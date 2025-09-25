Los Patriots firman a los veteranos de 4 años después de Jared Wilson Lesation News

El Patriotas ingresó a la temporada 2025 que llegaron un año en el que se aceptó ampliamente que el equipo publicó la peor línea ofensiva en la NFL. Hubo un enfoque en esta temporada baja en mejorar la situación y, de hecho, los Patriots regresaron con solo un titular que regresa a la mano, guardia derecho Mike yo.

En las primeras tres semanas de la temporada, el equipo ha logrado mantener intactos los mismos cinco linieros, con el número 4 de selección de draft general Will Campbell En el tackle izquierdo, la selección de tercera ronda Jared Wilson en la guardia izquierda, Garrett Bradbury en el centro y Morgan Moisés en el tackle derecho.

Pero esta semana, el equipo retiró a Wilson de la práctica con una nueva lesión, listada como una lesión en el tobillo/rodilla. Wilson había estado jugando mejor después de un primer juego difícil, por lo que el equipo lo extrañaría en su ausencia. Los Patriots también perdieron cierta profundidad en la línea esta semana con el squadder de práctica Thayer Munford firmado por Cleveland, por lo que se hizo un movimiento para agregar a la mezcla de los antiguos Packers y Buccaneers a Royce Newman.

Royce Newman al equipo de práctica de los Patriots

Newman comenzará con el equipo de práctica, anunciaron los Patriots. El ala cerrada Gee Scott Jr. también se agregó al equipo de práctica.

Por el lanzamiento del equipoNewman, de 28 años, «es un veterano de cuatro temporadas de la NFL con los Green Bay Packers (2021-23) y los Tampa Bay Buccaneers (2024). El Green Bay de la NFL de 6 pies y 310 libras de 6 pies y 310, fue lanzado originalmente por el final de la NFL como una selección de cuarta ronda de Green Bay en el draft de 2021 NFL. Tampa Bay, donde pasó la temporada «.

Newman había estado con los Cardenales en el campamento de entrenamiento, pero estaba entre los recortes de la lista de 53 hombres en agosto.

Ben Brown el probable abridor si Wilson está herido

Si los Patriots no tienen a Wilson el domingo en la semana 4 contra los Panthers, probablemente recurrirán a Ben Brown, quien fue candidato para el lugar de guardia en el campo de entrenamiento este verano. Wilson ganó, pero Brown demostró que puede jugar tanto en los puntos del centro como el guardia, y hacerlo capaz.

Brown está en su tercera temporada de la NFL, y su segundo con los Patriots. Comenzó 10 juegos en el centro el año pasado y calificó un relativamente poco inspirador. 52.8 Grado en Pro Football Focusque fue 39º de 40 centros de la NFL. Sin embargo, viene con experiencia, y probablemente será mejor jugar para una línea que ha sido mejor una unidad esta temporada.

Línea de los Patriots en el alza

La línea ha hecho un muy buen trabajo de protección Drake Mayey califica un grado de bloqueo de 69.3 como equipo de Pro Football Focus, que es noveno en la NFL. Sin embargo, su bloqueo de carrera es sospechoso, en 48.0. Eso es 30.

Pero PFF ubica la línea ofensiva de los Patriots 17 en la liga, en comparación con el último muerto en la NFL el año pasado.