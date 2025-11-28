Los Patriots contratan al ex corredor de los Lions antes del juego de los Giants

El Patriotas de Nueva Inglaterra son los equipo más caliente en la NFL actualmente. Con un récord de 10-2, los Pats están en la cima de la AFC de cara a la Semana 13, y actualmente tienen una racha de nueve victorias consecutivas que buscarán extender a 10 cuando regresen a la acción. Sin embargo, hay algunos huecos en esta plantilla que podrían volver a atormentar a este equipo en la recta final de la temporada.

Si bien la ofensiva de los Pats ha sido una de las mejores unidades de la liga gracias al juego estelar del mariscal de campo de segundo año Drake Maye, el ataque terrestre no ha sido tan bueno. Perder al corredor No. 3 Antonio Gibson por un desgarro del ligamento anterior cruzado en la Semana 5 ciertamente no ha ayudado, y desde entonces, la gerencia ha estado buscando agregar algo de ayuda en este punto. El viernes, eso los llevó al ex Leones de Detroit corriendo de regreso Craig Reynolds.

Los Patriots firman a Craig Reynolds para el equipo de práctica



@KPRC2 #Patriotas Actualización: Contratación de ex veterano #Leones @KUBearsFootball El corredor Craig Reynolds al equipo de práctica hoy, pendiente del examen físico, según la fuente, llegó hoy al Estadio Gillette.

Se esperaba que el espacio para corredores de New England fuera uno de sus puntos fuertes esta temporada, pero no ha resultado así. Más allá de la lesión antes mencionada de Gibson, Rhamondre Stevenson ha tenido problemas para producir consistentemente, gracias en gran parte a sus continuos problemas con el balón suelto, mientras que TreVeyon Henderson estuvo atrapado detrás de Stevenson durante gran parte de la temporada hasta que recientemente se vio obligado a perderse tres juegos por una lesión en el dedo del pie.

Durante la ausencia de Stevenson, el equipo recurrió a Terrell Jennings como otra opción como corredor, pero tampoco ha sido tan efectivo. Varios muchachos han rotado en el equipo de práctica, y ahora, Reynolds será el último en unirse a ese club después de que los Lions lo liberaron justo antes de su derrota del Día de Acción de Gracias ante los Empacadores de Green Bay.

Reynolds estaba en el año número 5 con Detroit, trabajando principalmente como una tercera opción en el terreno detrás de Jahmyr Gibbs y David Montgomery. Sin embargo, este año le ha resultado difícil conseguir tiempo de juego, ya que sólo tiene tres acarreos para cuatro yardas. Sin embargo, tiene bastante NFL experiencia, y eso le ayudó engancharse al equipo de práctica de los Pats apenas un par de días después de su liberación.

Patriots esperan obtener otra victoria antes de la semana de descanso en la semana 14

Con Stevenson de regreso al campo, los Pats tienen su trío preferido formado por él, Henderson y Jennings a la cabeza. Si bien Henderson ha estado genial últimamente con más toques en camino, Stevenson y Jennings han tenido problemas. Reynolds no será un factor en la mezcla de inmediato, pero podrían llamarlo si estos dos muchachos continúan sin cumplir con las expectativas.

De cara a la Semana 13, los Patriots seguirán apoyándose en su grupo actual de corredores, pero tener a Reynolds en la ciudad como otra opción de profundidad es un gran lujo a esta altura de la temporada, especialmente cuando las lesiones comienzan a acumularse. Nueva Inglaterra buscará continuar su racha de victorias en la Semana 13 al lograr una victoria sobre los Gigantes de Nueva York el lunes por la noche de fútbol.