Los patriotas reciben noticias brutales sobre la lesión de la rodilla de RB Antonio Gibson

El peor de los casos para Patriotas de Nueva Inglaterra Según los informes, el corredor Antonio Gibson ha sido confirmado.

Gibson, quien dejó la dramática victoria de los Patriots de último minuto sobre los Buffalo Bills con una lesión en la rodilla, Ratado su ACLAdam Schefter de ESPN informó, citando fuentes. La lesión obviamente termina la temporada del veterano corredor.

Gibson sufrió la lesión en la primera mitad de la victoria por 23-20 de Nueva Inglaterra en Buffalo. Estaba devolviendo un saque inicial cuando su rodilla parecía darle. No está exactamente claro si fue cuando sufrió la lesión, ya que fue el golpe duro mientras intentaba obstaculizar a un defensor. Él perdió el balón en el proceso, aunque Nueva Inglaterra se recuperó.

Es un golpe brutal tanto para Gibson como para el Patriotas. El jugador de 27 años parecía sólido durante las primeras cuatro semanas como el respaldo principal de Rhamondre Stevenson. Gibson pudo acumular 106 yardas en 26 acarreos con un touchdown y había sido bastante efectivo como el Patriotas‘Principal retornador de inicio.