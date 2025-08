Los patriotas no pueden ignorar la «corriente subterránea» sobre Will Campbell

Hay un sentido creciente el Patriotas de Nueva Inglaterra Podría tener un problema con la selección de 2025 NFL Draft No. 4 Will Campbell. Por lo menos, los Pats no pueden ignorar una «corriente subterránea de pánico» sobre el tackle izquierdo novato.

Razones para preocuparse fueron deletreadas por Karen Guegian de MassLive.comquien señaló: «Campbell no ha aliviado exactamente los temores de nadie sobre poder manejar la posición en los profesionales. Como muchos aprendieron antes de que los Patriots redacten el destacado de LSU, las probabilidades de tacleadas con armas cortas que tienen éxito no son grandes».

Guegian fue más allá al explicar que «mientras un semental en bloqueo de ejecución, ha tenido problemas en los 1 contra 1 y el bloqueo de pase en general. Algunos de ellos pueden atribuirse a ser un novato y aprender qué moscas en la técnica universitaria no funciona necesariamente en los profesionales. Por supuesto, gran parte de la culpa irá a sus brazos cortos».

El problema de Longitud del brazo perseguido Campbell tanto antes como Después del draftPero no es el único problema que enfrenta a los Patriots.

¿Campbell debe corregir una falla fatal?

Perder ante el equipo Rushers de borde en el campamento de entrenamiento se ha convertido en un hábito infeliz para Campbell. Se esperan algunas luchas de un jugador de primer año que se espera que comience inmediatamente en la segunda posición más importante del fútbol, pero como Chad Graff de la atlética Dicho, Campbell «ha sido golpeado por un saco en casi todas las prácticas, lo que no es genial teniendo en cuenta que generalmente está en el campo cada práctica durante solo 15 jugadas de pase en simulacros de equipo completo».

Un defecto fundamental en la técnica de Campbell está causando la mayoría de los problemas, según Graff. Campbell «tiende a ser golpeado en el interior después de sobresalir, y probablemente no ayude que los Pats aún no sepan quién es su guardia izquierda a su lado».

El último punto sobre los Patriots sin un arranque creíble Al lado de Campbell hay un factor mitigante razonable para algunas de sus luchas. Sin embargo, como señaló Graff, «extrapolar esos números, y eso es permitir dos capturas en cada juego de la NFL si lanzas la pelota 30 veces. No es genial».

La ofensiva de Nueva Inglaterra no puede permitirse un protector a ciegas tan vulnerable ya que Campbell ha mirado esta temporada baja. No cuando el mariscal de campo de segundo año Drake Maye está en una etapa clave de su desarrollo como una posible franquicia de señales.

Maye debe concentrarse en evitar un Problema familiar tirar la pelota. No se preocupe por enfrentar presión incesante.

Afortunadamente, Campbell ha demostrado uno intangible para aliviar algunas de las preocupaciones.

Los Patriots tienen una razón sorprendente para seguir creyendo en la mejor selección

Campbell puede estar pasando un momento difícil, pero la forma en que responde todavía es un buen augurio para su capacidad para prosperar en este nivel. Específicamente, «los entrenadores parecen especialmente satisfechos con su comportamiento constante para navegar por esos altibajos, con (el entrenador en jefe Mike) Vrabel diciendo que se ha ganado el papel principal en este momento». Según Mike Reiss de ESPN.

No ser intimidado por los primeros contratiempos es una buena señal sobre el temperamento de Campbell. Dio una idea de cómo su fuerza mental ha sido aumentada por palabras de sabiduría del coordinador ofensivo que regresa Josh McDaniels.

Campbell dijo a los periodistas después de la práctica el sábado 2 de agosto: «Josh McDaniels me dijo hace un par de semanas. No pierdes. Aprendes o ganas. Soy un novato. Estoy aquí aprendiendo. Algunas cosas que hago en la universidad no trabajan aquí». por Patriots en CLNS.

Will Campbell sobre la gestión de los altibajos del fútbol «Josh McDaniels me dijo hace un par de semanas. No pierdes. Aprendes o ganas. Soy un novato. Estoy aquí aprendiendo. Algunas cosas que hago en la universidad no funcionan aquí». –@Patriotsclns #Patriotas #NFL pic.twitter.com/yfti1doyxe – Patriots en CLNS (@PatriotsClns) 1 de agosto de 2025

McDaniels y los Patriots necesitan Campbell, de 21 años, para mantenerse difíciles debido a la falta de profundidad en una posición tan clave.

Las opciones son delgadas porque «el iniciador del año pasado, Véder Lowequien fue parte de esa lamentable línea, está en la lista de cachorros. Fuera de él Caedan WallaceUn tackle derecho que fue reclutado el año pasado para jugar a la izquierda, ahora es un guardia. Marcus BryantUna selección de la séptima ronda de la séptima ronda de 2025 que es un tackle izquierdo, está en la burbuja «. por Guegian.

No es un buen vistazo al lugar de la firma a lo largo de la línea ofensiva. Profundidad Esta delgada solo aumenta la carga de Campbell para cumplir con su estado de draft y no perder el tiempo demostrándose a sí mismo un titular consumado de la NFL capaz de mantener limpio a Maye.

La reconstrucción de Vrabel será un breve vital en un bloque de construcción si Campbell no puede llegar a la calificación.