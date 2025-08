Los patriotas necesitan usar su límite restante de $ 59 millones

El Patriotas de Nueva Inglaterra Lidere toda la NFL en CAP Space que queda en la temporada 2025. Con más de $ 59 millones para gastar, y retrocediendo a cuatro temporadas de victorias, los Patriots no pueden permitirse ingresar a la temporada con tanto dinero en reserva. Sería ofensivo para el equipo no tomar algunas puñaladas grandes.

Después de que algunos de los nombres más importantes de las ligas solicitaron las operaciones de su equipo actual, la presión está una vez más en la oficina principal para hacer algunos movimientos más antes de que comience la temporada. Se le preguntó al gerente general Elliot Wolf durante su aparición en la radio en Sirius XM NFL.

«Viene en dos puntas. No. 1, ¿necesitamos un chico que nos ayude a practicar y superar la pretemporada? Como un chico más joven», Dijo Wolf. «¿O realmente necesitamos ayuda veterana en [any] ¿posición? No hay una tonelada de ayuda veterana en la calle en este momento «.

Si bien estaba claro que esta respuesta fue en respuesta a una pregunta sobre las lesiones de la línea ofensiva compilada, este no es el único lugar que los Patriots pueden mejorar. Y con tantas súper estrellas resistentes, eliminar el obstáculo del dinero puede ser un gran catalizador para llevar a un jugador profesional al lugar de Patriot.

«Luego comienzas a mirar los intercambios y nuestro personal profesional está constantemente mirando las listas de otros equipos, trabajando en los teléfonos, solo tratando de decidir si hay otro equipo que tiene un excedente de jugadores en una determinada posición y un déficit en otro lugar, entonces tal vez podamos trabajar en un comercio de jugadores por jugador. Por lo tanto, es una actualización constante», concluyó Wolf.

Super Stars que se mantienen en toda la NFL

La super estrella más adquirible se siente como Trey Hendrickson de los Bengals de Cincinnati. Hendrickson ha publicado una liga liderando 17.5 capturas en temporadas consecutivas para los Cats, pero la propiedad no quiere pagar al hombre.

A los 30 años, Hendrickson tiene un contrato más (4-5 años) de máximo rendimiento que queda en él. La propiedad quiere que juegue este año en un acuerdo de un año y $ 18 millones, casi la mitad de lo que vale. Esta es una situación que absolutamente podría sacudirse con un jugador o elegir para enviar a Cincy a cambio de quitarle la carga financiera de su plato.

Los siguientes son dos jugadores que puse en la misma categoría, súper estrellas que realmente no van a ninguna parte. Cuando se trata de Terry McLaur y Micah ParsonsVeo sus solicitudes comerciales como nada más que una táctica de negociación. Sí, los Patriots son los «favoritos» en las probabilidades de apuestas para conseguir a ambos jugadores, pero eso es solo porque pueden permitirse el lujo de hacerlo.

No me pongo las esperanzas para ninguno de esos jugadores en Foxboro porque, al final del día, no los veo irse.

Pague a Christian González temprano

Siempre digo que no puedes llevarlo contigo. Gonzo es una selección de draft de 2023, lo que significa que después de la próxima temporada su acuerdo de novato terminará. Sí, hay una opción de quinto año, pero a menudo se reserva para los jugadores que están en la cúspide de demostrar su valor. Gonzo no cae en esa categoría.

Con solo 23 años, Christian González tiene un caso para una esquina de los tres primeros en la liga. Su contrato va a ser masivo y de ninguna manera puede dejar que llegue a la agencia libre. No digo que lo hagas en el verano del tercer año, pero en algún momento este año me gustaría ver a Gonzo bloquearse.

Al hacerlo temprano, puede llevarlo a un trato amigable para el equipo y, al hacerlo, sabe cuánto puede gastar sin tener que planificar nuevos contratos en torno a un posible trato con la esquina. Si vas a sentar en todo este efectivo, ¿por qué no darlo al mejor jugador del equipo?