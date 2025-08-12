Los patriotas Mike Vrabel canales Belichick en Diggs, Milton Comentarios

Aunque solo era un juego de pretemporada contra un poco El oponente, la victoria 48-18 de los New England Patriots sobre los comandantes de Washington el viernes por la noche parece haber hecho maravillas por la confianza de los Patriots, y el nuevo entrenador en jefe Mike Vrabel no es una excepción.

En el primero de su semanal Apariciones del lunes en la estación de radio de Boston Weei, Vrabel, ya sea que él quisiera o no, comenzó a sonar cada vez más similar a un entrenador anterior que sin duda era el más seguro, un entrenador más exitoso en la historia de los Patriots: Bill Belichick.

Vrabel fue una vez un discípulo de Belichick

Belichick finalmente fue despedido por el propietario Robert Kraft después de una temporada 4-13 2023, a pesar de que el legendario entrenador llevó a los Patriots a seis campeonatos del Super Bowl y nueve Apariciones del Super Bowl en sus 24 años al frente de la franquicia de Nueva Inglaterra, que había ganado cero campeonatos en dos ofertas de Super Bowl durante los 40 años de la existencia de los Patriots antes de la llegada de Belichick en 2000 (los Patriots también jugaron y perdieron el juego del campeonato de la AFL Los San Diego Chargers en 1964).

Vrabel jugó como apoyador de los Patriots, con Belichick como su entrenador en jefe, de 2001 a 2007.

En ese período de ocho años, Vrabel fue un jugador clave en tres equipos ganadores del Super Bowl (2001, 2003, 2004) y también estuvo en el equipo de los Patriots de 2007 que registró la única temporada regular de 16-0 en la historia de la NFL. Pero Ese equipo de Vrabel-Belichick de alguna manera perdió El Super Bowl a los Gigantes de Nueva York para terminar la temporada, 17-14.

Belichick tenía un estilo de entrevista evasivo único

Tan bien conocido como era por su impresionante éxito con sus equipos de los Patriots en el campo, Belichick era quizás casi tan conocido por sus tratos con los medios de comunicación, en las que el icónico entrenador logró de alguna manera desviar a casi todas las preguntas de los medios con un breveComentario no comprometido, incluso en sus apariciones en radio del lunes.

Desde que asumió el cargo de entrenador en jefe en enero, Vrabel se ha estado distanciando de Belichick, cortando lazos con múltiples jugadores que fueron reclutados o adquiridos por su ex entrenador en jefe. Pero el lunes, Vrabel pareció canalizar el espíritu de Belichick En su curtón, opaco responde a algunas preguntas intrigantes.

En la victoria sobre los comandantes, el agente libre de la estrella de los Patriots El receptor abierto Stefon Diggs no jugóo incluso adaptarse. Confinado al margen, viendo el juego en Streetlothes, a pesar de haber sido un participante completo en las prácticas del campamento de entrenamiento.

Diggs ha sido recuperándose de una lágrima de LCA sufrió en octubre pasado.

Durante su entrevista del lunes, la entrevistadora de Weei Courtney Cox le preguntó a Vrabel si Diggs se retiró deliberadamente en el juego de pretemporada del viernes como una «precaución».

Vrabel aparentemente no estaba de humor para abordar el problema de Diggs y dio una respuesta de dos palabras similar a Belichick.

«La decisión del entrenador», dijo Vrabel.

Joe Milton Query dibuja la línea favorita de Belichick de Vrabel

Más tarde, el coanfitrión Chris Curtis le preguntó a Vrabel por qué los Patriots en abril sintieron la necesidad de llevar al mariscal de campo de respaldo Joe Milton a los Dallas Cowboys, reemplazándolo por el ex respaldo de los San Francisco 49ers Josh Dobbs.

«Sólo la decisión de otro entrenador», respondió Vrabel. «Sentí que esto fue lo mejor para nuestro equipo. Tratando de hacer lo mejor para el equipo».

La respuesta de «lo mejor para el equipo» fue la de Belichick más usado frecuentemente Evasiones. Solo en la temporada 2016, Belichick usó la línea 36 veces en respuesta a las preguntas de los reporteros.