Los patriotas hacen con respecto al anuncio sobre Christian González

Los Patriots de Nueva Inglaterra esperaban que su enfrentamiento de la semana dos produjera mejores resultados que en la semana uno, cuando se presentaron sin, parecían en ese momento, una pelea para Los Raiders de Las Vegas, 20-13. Pero este domingo se dirigen a Miami, donde se enfrentarán a los Dolphins, un equipo que puede estar en un estrecho aún más grave que los Patriots.

Después de un juego, una pérdida de 33-8 desorganizada y desorganizada ante los Indianapolis Colts, Atlético El analista Vic Tafur está preguntando Si la temporada de los Dolphins está «ya terminado».

«A veces, una patada en la ingle, parafraseando a Tyreek Hill, realmente es tan doloroso como parece», escribió Tafur el jueves. «Los Miami Dolphins están en problemas reales. El mariscal de campo Tua Tagovailoa fue muy inexacto en la primera semana, y sus espaldas defensivas corrieron y no cubrieron a nadie, mientras que el entrenador Mike McDaniel vio inexpresionados».

No es genial.

El defensor All-Pro descartó el domingo

Y es esa situación «dolorosa» en Miami la que tenía a los Patriots con la esperanza de obtener el nuevo entrenador en jefe Mike Vrabel su primera victoria en el timón de los Patriots, cuando Los dos equipos se enfrentan en el estadio Hard Rock el domingo por la tarde.

Pero el viernes, los Patriots hicieron un anuncio quizás esperado pero inquietante que arroja dudas sobre las posibilidades de éxito de Nueva Inglaterra en South Beach.

De acuerdo a una declaración de Vrabel El viernes por la tarde, el esquinero de tercer año Christian González, un All-Pro de segundo equipo en 2024se descarta del juego del domingo, debido a una lesión en los isquiotibiales en curso.

Inicialmente, se pensó que los isquiotibiales se curaron rápidamente

«Gonzo», como se le conoce, también se perdió el juego de apertura contra los Raiders. De hecho, la selección del draft de primera ronda de 2023 de Oregon ni siquiera ha participado en la práctica desde el 28 de julio Cuando salió de una sesión de práctica del campo de entrenamiento con lo que se creía en ese momento para ser un problema menor.

«Inicialmente considerado como una enfermedad de los tejidos blandos que no lo limitaría durante la acción de la temporada regular, González ahora no ha practicado en seis semanas debido a su lesión», escribió Conor Ryan de Boston.com El miércoles.

Pero González perdió la práctica de los Patriots el jueves y el viernes también, antes del anuncio de Vrabel.

La secundaria de los Patriots enfrentará un desafío significativo

El nativo de Creekview, Texas, tuvo un fuerte comienzo en su temporada de novato de 2023, pero sufrió un hombro dislocado y desgarrado en la semana cuatro y perdió todo el resto de ese año, cuando los Patriots terminaron con 4-13.

«Espere que la secundaria de los Patriots tenga sus manos llenas con los receptores Tyreek Hill y Jaylen Waddle, aunque la ofensiva de Miami solo logró ocho puntos contra los Colts en la primera semana», escribió Weei.com comentarista Meghan Ottolini el viernes.

ENLA DEFENSIVA KEION WHITE -La selección de segunda ronda de los Patriots en 2023-también se descartó para el enfrentamiento del domingo en Miami debido a una enfermedad no especificada, de acuerdo a ESPN.com Patriotas corresponsal Mike Reiss.

El tackle ofensivo Morgan Moses y el apoyador Marte Mapu aparecen como «cuestionables» con dolencias de pie y cuello, respectivamente.

Receptor abierto Kayshon Boutte que lideró a los Patriots con 103 recibir yardas en seis atrapadas contra los Raiders, había estado limitado en la práctica durante toda la semana con una lesión en el hombro, pero fue retirado del informe de lesiones del equipo el viernes y se espera que esté completamente listo para el enfrentamiento del domingo con los Dolphins.