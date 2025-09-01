Los patriotas flotaron como lugar de aterrizaje para los Raiders Star en medio de Jets Link

El 25 de agosto, ESPN informó, citando una fuente, que Las Vegas Raiders El receptor abierto Jakobi Meyers, que ingresa al último año de su contrato, solicitó un intercambio.

Además, el informe revela que Las Vegas y Meyers no han podido ponerse de acuerdo en un nuevo acuerdo, pero el equipo no tiene intención de pasar de él. No obstante, incluso si los Raiders no tienen intención de moverlo, cada equipo tiene su precio.

Si los plateados y los negros estaban dispuestos a intercambiar Meyers, el ex corredor de pases de la NFL Chris Long sugiere que Meyers regrese al Patriotas de Nueva Inglaterra como un posible lugar de aterrizaje.

«Amari Cooper llega casi al mismo tiempo que Meyers pidió un intercambio». Long dijo en su podcast de «luz verde». «Por cierto, creo que una reunión en Nueva Inglaterra sería muy divertida».

¿Jakobi Meyers está entrando en sus primeros años de producción?

En sus dos temporadas en Las Vegas, Meyers ha jugado en 31 juegos, registrando 158 recepciones, 1,834 yardas de recepción y 12 touchdowns.

No obstante, la temporada pasada fue su año de ruptura cuando meyers transportó en 87 pases para una carrera de 1,027 yardas y cuatro touchdowns mientras atrapan pases de Gardner Minshew y Aidan O’Connell.

Que regresa a Nueva Inglaterra sería un círculo completo Momento cuando el recipiente de los Raiders pasó las primeras cuatro temporadas de su carrera con los Patriots. Meyers jugó en 60 juegos para los Patriots, registrando 235 recepciones para 2,758 recibiendo yardas y ocho touchdowns.

Meyers iba a tener una actualización en el quarterback después de atrapar pases de Minshew y O’Connell la temporada pasada con el veterano llamador de señales Geno Smith.

En un artículo del 29 de mayo del reportero del equipo de los Raiders, Levi EdwardsSmith notó su emoción por los nuevos compañeros de equipo ofensivos después del intercambio de la temporada baja del Seattle Seahawks a Las Vegas.

«Están haciendo mi trabajo mucho más fácil», dijo Smith sobre sus compañeros de equipo. “Tremendamente fácil de estar aquí con estos jugadores jóvenes y talentosos. Creo que tenemos un muy bueno equipo, a en realidad bien gama de armas y Solo un montón de chicos diferentes que pueden hacer mucho grandes cosas.

«Obviamente Brock es quien es. Conocer a Tre [Tucker]Conociendo a Jakobi [Meyers] Y viendo a Michael salir y hacer jugadas. Ashton viene. La línea ofensiva está haciendo un gran trabajo. Creo que Chip está llamando grandes jugadas. Es realmente fácil para mí, solo tengo que salir y ser yo mismo y poner la pelota en sus manos y dejar que sean especiales «.

¿Podría otra AFC East estar mirando a los Raiders destacados?

Los Jets de Nueva York no tienen mucha profundidad en el receptor abierto más allá de Garrett Wilson. Detrás de él, el grupo presenta a Josh Reynolds, Allen Lazard, Xavier Gipson y el novato Arian Smith.

Sin embargo, los Jets aún pueden explorar opciones externas, Según el rico Cimini de ESPN:

«Un receptor que podría estar disponible es Jakobi Meyers, quien, según los informes, quiere que los Raiders de Las Vegas lo intercambien. El coordinador del juego de pases de Jets Scott Turner, un asistente de Raiders de Las Vegas, las dos temporadas anteriores, habló brillantemente de Meyers en diciembre pasado:» Le digo todo el tiempo, él es uno de mis jugadores favoritos que alguna vez entrenó «.» «.