Los pasos de Purbaya retrasan el impuesto del mercado apreciado, Parlamento: como no

Yakarta, Viva – Presidente Comisión de la Cámara de Representantes XIMukhamad MisbakhunAgradó positivamente el decreto del Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, quien pospuso la aplicación de las gravámenes de impuestos sobre la renta del Artículo 22 para las transacciones de los comerciantes en línea a través del mercado (Lokapasar).

Según él, los pasos que apuntan a no cargar a los perpetradores Umkm Esto es muy realista y refleja la sensibilidad del gobierno a las condiciones económicas nacionales en la fase de recuperación mientras continúa apoyando a las pequeñas empresas.

«Este aplazamiento proporcionará espacio para respirar a los actores comerciales para no cargarse cuando la economía no se haya recuperado completamente», dijo Misbakhun en Yakarta, jueves 2 de octubre de 2025.

Presidente de la Comisión de la Cámara de Representantes XI, Mukhamad Misbakhun.

Afirmó que el propósito de la política fiscal digital idealmente no debe no ampliar la base de los ingresos, sino también construir un sistema fiscal moderno, fortalecer los datos fiscales y crear un tratamiento justo entre los esfuerzos de atraer (fuera de línea) y en línea (en línea).

«Aquí es donde la importancia del diseño de la política fiscal que no apaga las MIPYME, al tiempo que garantiza que las grandes empresas del mercado hagan una contribución proporcional», dijo Misbakhun.

El DPR a través de la Comisión XI, según él, supervisará que esta demora para que el gobierno se use realmente para reorganizar el sistema. A partir de la integración con Lokapasar, simplificación de la administración, para limpiar la socialización a los comerciantes.

«El retraso no significa retirarse de la reforma. Es precisamente la oportunidad de garantizar que cuando las reglas se implementen más tarde, todo se ejecuta sin problemas, transparentemente y bien recibidos por los actores comerciales», dijo Misbakhun.

Por esta razón, también alentó al gobierno a ser más activo en el diálogo con la Asociación de Comercio Electrónico (comercio electrónico) y la comunidad de MSME relacionada con la política fiscal digital.

«Si la comunicación abierta y la hoja de ruta (mapa de ruta) son claras, estoy seguro de que esta política fiscal digital se puede aplicar sin perturbar el crecimiento económico, incluso podría ser un fuerte instrumento de justicia», dijo.