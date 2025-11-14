Los pasos de Kemenimipas para que la supervisión sea moderna, rápida y precisa

Jacarta – Inspección General Ministerio de Inmigración y Correcciones (Gen. Internacional Kemenimipas) celebrar una reunión de coordinación supervisión en el Grand Mercure Kemayoran Ballroom, el miércoles 12 de noviembre, con el foco principal en optimizar la sinergia entre las unidades de trabajo a través de la implementación del Modelo de Tres Líneas como un nuevo marco para la gobernanza de supervisión interna.

El inspector general de Kemenimipas, Yan Sultra I, dijo que la implementación del Modelo de Tres Líneas es un paso estratégico para fortalecer la eficacia de la supervisión y aumentar la integración entre los elementos organizacionales.

«Esta reunión de coordinación es un impulso para igualar percepciones y dirección de las políticas de supervisión, fortalecer el control interno y fomentar una cultura de integridad en todas las líneas de la organización», afirmó.

Destacó la importancia de la colaboración entre líneas y el uso de la tecnología de la información para que la supervisión en el entorno de Kemenimipas sea más moderna, rápida y precisa.

Por su parte, el secretario de la Inspección General, Ika Yusanti, agregó que el éxito de la supervisión no sólo está determinado por los sistemas y regulaciones, sino también por el compromiso conjunto de todos los elementos de la organización.

«La integridad no se construye sólo a través de la formalidad, sino a través de la cultura que vive en cada persona de Kemenimipas. La prevención y la detección temprana son las claves para mantener la confianza pública», afirmó.

Esta reunión de coordinación, a la que asistieron el Alto Liderazgo de Pratama, los jefes de la Oficina Regional de Inmigración y Correcciones de Yakarta DK, funcionarios administrativos y auditores de varios niveles, destacó la importancia de implementar el modelo de tres líneas para crear una supervisión eficaz, colaborativa e integrada.

Este modelo enfatiza una clara división de roles: la primera línea como principal implementador de las actividades operativas y el control, la segunda línea como supervisor del cumplimiento y la gestión de riesgos, y la tercera línea, la Inspección General como proveedor de garantía independiente sobre la eficacia del sistema de control interno.

Como base para la implementación, el IG Kemenimipas ha establecido el Decreto Ministerial Número M.IP-27.OT.01.01 y las Directrices Ministeriales Número MIP-OT.02.02-20 de 2025, que son la base para la transformación de la supervisión hacia un sistema de aseguramiento combinado. Se cree que este enfoque puede eliminar la duplicación de actividades de supervisión, aclarar la rendición de cuentas y proporcionar una visión integral de la eficacia de los controles organizacionales.

Esta actividad también contó con oradores de varias instituciones, incluida la Agencia Estatal de Servicio Civil (BKN), el Ministerio de Finanzas, la Agencia de Supervisión Financiera y de Desarrollo (BPKP), el Centro de Análisis e Informes de Transacciones Financieras (PPATK) y PT Bengkel Web Indonesia, quienes compartieron buenas prácticas en la implementación de la gestión de riesgos y el control interno.