Los pasajeros musulmanes annuntados reciben cerdos procesados en el avión, se disculpan las aerolíneas de Singapur

Singapur, Viva – Aerolíneas de Singapur (Sia) se disculpó después de un pasajero musulmán La clase ejecutiva se trata a plato que contiene cerdo En 18 horas vuelos desde Singapur a Nueva York.

Leer también: Dos lados de Achraf Hakimi: los musulmanes obedecen a las madres de ayuno y aman diligentemente que ahora están tropezando con casos de violación



Los pasajeros musulmanes son ciudadanos de Singapur que se identifican como Jey. Dijo que el incidente ocurrió cuando recibió un plato etiquetado como «Mediterraneia de ensalada horneada con jamón» en uno de los servicios de comida en SQ24.

No estoy seguro de qué se entiende por ‘jamón’, le preguntó a la tripulación de cabina si era tocino. Según Jey, dijeron que no eran tocino y lo convencieron de que era seguro comer.

Leer también: La exposición internacional de la Expo Islámica 2025 está de regreso en Yakarta



Pero después de probar el plato desfavorable, decidió averiguarlo, solo para descubrir que el jamón es carne de cerdo.

«Estoy realmente sorprendido», dijo Jey a MierdaLos medios de comunicación digital con sede en Singapur, al tiempo que agregan que se ha convertido en un musulmán devoto durante más de tres décadas.

Leer también: Viaje espiritual djibril cisse: nacido de familias musulmanas, convertida, por lo que controversia en la costa de marfil





Singapore Airlines Boeing 777

Cuando se enfrentó, la tripulación de la cabina supuestamente dijo que podrían haber escuchado mal. Luego le dieron que el personal que le sirvió era un junior que no sabía que el ‘jamón’ era carne de cerdo.

Jey presentó una queja a la aerolínea. Inicialmente, le ofrecieron un cupón de Krisshop por valor de S $ 150 (RM490), seguido de 15,000 millas de Krisflyer y luego 30,000 millas, todo lo que rechazó.

Consideró que la oferta era «triste e insultante», le dijo a Mothership: «No hay creyentes, musulmanes, judíos, hinduismo u otros, que violarán voluntariamente la ley de la santa dieta durante 30,000 millas».

También demostró que el boleto valía alrededor de S $ 10,000 e instó a SIA a «comprometerse a mejorar el menú y comprender cuán serio era esto». Jey luego presentó otra queja al Departamento de Transporte de los Estados Unidos.

Singapur Airlines se disculpa

Antes del vuelo, Jey había ordenado comida musulmana para los servicios de bebidas. Para el almuerzo, eligió la opción de ‘cocción de mensajes’ de la aerolínea.

Pero cuando se sirve el plato, no hay etiqueta de cerdo en el plato, y según Mothership, El sitio web de SIA muestra un plato que contiene carne de cerdo generalmente no tiene la etiqueta.

En el e -sil visto por MierdaUn oficial de servicio al cliente SIA admitió que «la tripulación de cabina inicialmente no estaba segura de si Prosciutto era un cerdo» y lo había presentado sin primera confirmación. La tripulación de la cabina se disculpó y ofreció una alternativa, que rechazó.

Mierda Dicho que entienden que los pasajeros con abstinencia o dieta religiosa deben ordenar los alimentos, específicamente para todos los servicios de alimentos en vuelos con varias rondas de comidas, como SQ24, que tiene tres rondas de comidas.

Responder Mothership, Un portavoz SIA confirmó el error y se disculpó por la pérdida causada.

«Cuando nuestro equipo de cabina se dio cuenta de que el cliente no consumía cerdos, inmediatamente se disculpó, se deshacen del plato y ofrece alternativas», dijo el portavoz.

Sia agregó que su partido había fortalecido los procedimientos de capacitación y servicio de la tripulación de cabina y continuó comunicándose con Jey. SIA también aconsejó a los pasajeros que las necesidades de la dieta ordenen su comida especial primero para todos los servicios de alimentos antes del vuelo.