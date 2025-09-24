Los partidos políticos en JK dan la bienvenida al anuncio de EC de las encuestas de Rajya Sabha







«Mejor tarde que nunca» fue el estribillo común entre los partidos políticos en Jammu y Cachemira el miércoles cuando dio la bienvenida a la decisión de la Comisión Electoral (EC) de celebrar elecciones a cuatro escaños vacantes de Rajya Sabha del Territorio de la Unión el próximo mes, informó la agencia de noticias PTI.

Las elecciones bienales para llenar los cuatro escaños, que están vacantes desde 2021, se celebrarán el 24 de octubre, anunció el organismo electoral más temprano en el día.

El líder de la Conferencia Nacional Senior y el Secretario Provincial Sheikh Bashir dijo: “Más tarde que nunca. Las elecciones al Rajya Sabha se debieron mucho antes en Jammu y Cachemira. Es un paso bienvenido ahora «.

El Congreso señaló que las encuestas a la Cámara Alta del Parlamento se retrasaron a pesar de que el Colegio Electoral estaba en su lugar hace casi un año después de las encuestas de la Asamblea en el Territorio de la Unión (UT).

«Hoy, el Comisión electoral de la India ha anunciado las elecciones a cuatro escaños de Rajya Sabha que han permanecido vacantes hasta ahora. Es la decisión correcta, aunque se retrasó. Lo damos la bienvenida «, dijo el portavoz principal del partido, Ravinder Sharma, a PTI.

Agregó que las elecciones de la Asamblea en Jammu y Cachemira se celebraron hace un año y que el Colegio Electoral estaba en su lugar, sin embargo, el UT permaneció sin representar en el Rajya Sabha durante más de un año.

«Dair Aaya, Durust Aaya (mejor tarde que nunca)», dijo.

Sharma declaró además que el liderazgo del partido pronto se reuniría para deliberar sobre el asunto.

«Tomaremos la decisión correcta en consulta con nuestro liderazgo central», dijo.

Al reaccionar al anuncio del calendario de votación, el portavoz del Partido Bharatiya Janata (BJP), Zorawar Singh Jamwal, dijo: «La Comisión Electoral anunció elecciones para cuatro escaños vacantes de Rajya Sabha hoy. Es un paso bienvenido».

“Estos nuevos parlamentarios, una vez elegidos, plantearán problemas relacionados con el bienestar de la gente de Jammu y cachemir y el desarrollo de la región en el Parlamento ”, agregó.

El UT no ha sido representado en la Cámara Alta del Parlamento desde el 15 de febrero de 2021, el día en que Ghulam Nabi Azad y Nazir Ahmed Laway completaron sus términos. Otros dos miembros, Fayaz Ahmed Mir y Shamsher Singh Manhas, habían completado su mandato el 10 de febrero en el mismo año.

Según la Ley de Reorganización de Jammu y Cachemira, cuatro miembros del Rajya Sabha representarían al UT, pero los escaños permanecieron vacantes después del vencimiento de los términos de los miembros anteriores debido a la ausencia del electorado requerido en ese momento.

Con la constitución de la Asamblea Legislativa JK, el electorado ahora está en su lugar para llevar a cabo las elecciones bienales, dijo la CE. El conteo de votos tendrá lugar el 24 de octubre, una hora después de que concluya las encuestas.

(Con entradas PTI)





Fuente