Los partidarios todavía están ignorando la restricción de lejos en la Super League, incluso hay un incidente de lanzamiento

Pamekasan, Viva – Aunque las regulaciones oficiales relacionadas con las prohibiciones seguidores Away (lejos) aún no se ha lanzado, los seguidores de los visitantes permanecen en los juegos Súper liga 2025/26. Este fenómeno causa el centro de atención, especialmente sobre la seguridad y la claridad de las reglas de competencia.

En el partido entre Persebaya Surabaya contra Psim Yogyakarta en el estadio Bung Tomo Gelora (GBT), los partidarios de los visitantes estuvieron presentes sin causar un incidente significativo.

Sin embargo, es diferente del juego Madura unido contra Suelo persa. La llegada de los partidarios persis al estadio Gelora Ratu Pamelingan, Pamekasan, condujo al incidente de lanzar entre partidarios.

Uno de los Comité de Implementación (Panpel) Madura United admitió que no podía rechazar la presencia de los partidarios de los visitantes porque no había regulaciones escritas y oficiales que prohibieran. Esta oscuridad confunde al club al tomar medidas.

«Hasta ahora, Madura United no ha recibido regulaciones oficiales del operador de la Super League 2025/26, incluida la restricción de Away», dijo el representante de Panpel.

Esta situación muestra que sin una regulación clara y firme, los partidarios de los visitantes continuarán viajando para apoyar a su equipo favorito, independientemente de los riesgos potenciales que puedan ocurrir en el estadio.

Se espera que los organizadores de la liga publiquen inmediatamente reglas oficiales relacionadas con la presencia de partidarios de Away para garantizar la seguridad y la comodidad de todas las partes involucradas.