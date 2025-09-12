Los partidarios del equipo nacional de Indonesia instaron a Prabowo despidiendo a Erick Thohir y Patrick Kluivert: ¡regresa Shin Tae-yong!

Yakarta, Viva – Una ola de protesta pública contra Pssi re -pico después Equipo nacional indonesio El U-23 no pudo entrar en la ronda final de la Copa Asiática U-23 2026.

Leer también: Los playoffs translúcidos de Bolivia entre confederaciones, ¿estarán en contra del equipo nacional de Indonesia?



La decepción de los ciudadanos no solo se centró en los resultados en el campo, sino también en la decisión de la Federación que disparó a Shin Tae-Yong (Sty) como entrenador en medio del aumento en los logros del equipo nacional indonesio.

Algunas cuentas en X (anteriormente Twitter) estaban ocupadas exigiendo a PSSI que devuelva el Sty al asiento del entrenador del equipo nacional de Indonesia.

Leer también: Sty enfatizó que no había ningún problema de comunicación con los jugadores del equipo nacional de Indonesia: ¡juro a pesar de que estaba amenazado con asesinado!



Propietario de la cuenta @muhhussen escribió, «Pecado Erick thohir ¡Porque no pudo traer semifinalis AFC U23 2024 Calificar para AFC U23 2026! »

Mientras que cuenta @Dick76083 agregar, «Woy, estudiantes, si puedes agregar sus demandas al DPR y al Presidente (Prabowo Subianto) ¡Fire Erick thohir y tírelo! «

Leer también: FIFA destacó la nueva identidad del equipo nacional indonesio bajo Patrick Kluivert, ¡dominio sin efectividad!



Otra cuenta, @GunawanavixTambién critica los rangos de gestión de PSSI: «¡Fire Erick Thohir, Arya Sinulingga y Exco2 no son competentes!

No falta, cuenta @Kangsemproel confirmar, «Patrick despidió. Haga el estilo del entrenador nuevamente. Baje la gerencia de PSSI que reemplazó a Sty con Patrick. Esto es un escándalo. Han frustrado al equipo nacional en la Copa del Mundo reemplazando al entrenador. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué?»



Shin Tae-yong Dan Rizky Ridho

La decepción pública se siente cada vez más después de la derrota del equipo nacional U-23 indonesio de Corea del Sur en el partido decisivo en el estadio Gelora Delta Sidoarjo, Java Oriental, martes 9 de septiembre de 2025, noche. El gol rápido de Hwang Doyun en el minuto 7 fue el determinante del marcador 1-0 que duró hasta el final del partido. Como resultado, Indonesia cerró el viaje en el Grupo J con 4 puntos y no pudo calificar para las finales de la Copa Asiática U-23 2026.

Curiosamente, después de que sonó el pitido final, el sonido de los seguidores en realidad llamó el nombre de Shin Tae-yong. Grabaciones de video cargadas por cuenta de Instagram @visibola Mostrando vítores que resonaron en el estadio, marcando el anhelo público de la era del entrenamiento de Sty.

Bajo el liderazgo de Sty, el equipo nacional U-23 indonesio logró calificar para la Copa Asiática U-23 2024 y penetrar en las semifinales. Incluso Garuda Muda pudo derrotar a un equipo fuerte, incluido Corea del Sur, antes de finalmente perder 0-2 ante Uzbekistán en las semifinales.

PSSI anunció la parada de Sty el lunes 6 de enero de 2025, a través de una conferencia de prensa dirigida por el presidente de PSSI, Erick Thohir. Según Erick, esta decisión se tomó después de la evaluación y se relacionó con problemas de comunicación.

«Vemos la necesidad de líderes que puedan implementar más estrategias acordadas por los jugadores, una mejor comunicación e implementar programas mejor para el equipo nacional indonesio», explicó Erick.



Entrenador del equipo nacional indonesio, Patrick Kluivert (izquierda) Foto : Entre/Zaro Ezza Syachniar

Sty dejó una pista orgullosa. Durante el entrenador del equipo nacional indonesio desde 2020, el entrenador surcoreano logró aumentar la clasificación de la FIFA Garuda de 174 a 127. En el nivel U-23, trajo al equipo para calificar para los últimos 16 de la Copa Asiática por primera vez, penetraron en las semifinales de las Copa ASIAN 2024 U-23 y casi llevó a los Playofs a Garuda Young a los Guuda a los Guuda a los Guuda a la lanza a la lanza a los Guinea en la lanza a los Guinea.

El mejor logro de Sty es llevar a Indonesia a la tercera ronda de los clasificatorios de la Copa Mundial de la Zona Asiática 2026, abriendo oportunidades para calificar para la Copa Mundial y garantizar el boleto de las Finales de la Copa Asiática 2027 para Rizky Ridho y sus colegas. Uno de los momentos más memorables fue la victoria del equipo nacional sobre Arabia Saudita en el estadio Bung Karno con un puntaje de 2-0, cerrando los malos resultados anteriores contra los Halcones Verdes.

Los contratos de Sty aún deben ser válidos hasta 2027, después de extenderse en junio de 2024 como una forma de aprecio por su logro para cumplir con el objetivo PSSI. Con este resultado, muchos fanáticos juzgan el despido demasiado temprano.

Ahora, el centro de atención público se centra en las decisiones de PSSI y de gestión que se considera que no lograron maximizar el potencial de los equipos jóvenes. Los ciudadanos esperan que la Federación pueda reconsiderar su decisión y dar una oportunidad de traer de vuelta al equipo nacional de Indonesia hacia logros más altos.