Los partidarios dejan la moneda de la lucha a Hasto después de ser inaugurado como Secretario General de PDIP, esto es significado

Yakarta, Viva – Hasto Kristiyanto recibir apoyo simbólico de elementos de base como FKK 124, Bull Lawas y Voluntarios de lucha demócrata (Repdem) en forma de acuñar La lucha por la cooperación mutua de cuadros y simpatizantes de toda Indonesia. Esto se hizo después de que se designó nuevamente un día para ser Secretario general Pdip

Leer también: La razón por la que Megawati nombró a Hasto para convertirse en Secretario General de PDIP nuevamente: buen rendimiento, lealtad probada



Hasto fue invitado por el grupo comunitario a reunirse en las escuelas de fiestas, en Lenteng Agung, South Yakarta, el viernes 15 de agosto de 2025.

Hasto también conoció a personas que a menudo lo asistieron durante el juicio contra la criminalización en el Tribunal de Corrupción, Central Yakarta. Ahora están presentes en las escuelas de fiestas.

Leer también: La regeneración de reclamos PDIP todavía existe a pesar de que Hasto se convirtió en el tercer secreto





Ketum Pdip, Megawati Soekarnoputri inaugurado Hasto Kristiyanto se convierte en secretario general

Hasto luego le pidió al personal de la Secretaría PDIP DPP que llamara a un pequeño comerciante de un carro con un menú como albóndigas y fideos de pollo.

Leer también: Esta es la razón por la que Megawati regresó para mostrar a Hasto como Secretario General de PDIP



La rendición de las monedas de lucha se llevó a cabo en el patio de la escuela del partido, en un ambiente ansioso y fue coloreado por los gritos de gritos de apoyo.

Las monedas entregadas se recogieron como una forma de solidaridad sobre una sentencia subsidiaria de Rp600 millones entregadas previamente a Hasto.

En sus comentarios, Hasto afirmó que la moneda no solo era asistencia material, sino que tenía significados históricos e ideológicos.

«Recolectar esta moneda para mí es muy espiritual. Esta moneda será algunas de nuestras fuentes de energía. Aunque las demandas para mí se están recopilando 600 millones, esta moneda se entregará no a mí, pero se convertirá en una propiedad del partido, podría usarse como una obra de arte en las escuelas de partidos», dijo Hasto.

Hasto dijo que, como propiedad de una fiesta, las monedas se compilarán como obras de arte que se mostrarán, para que se conviertan en recordatorios.

«Esto no es una cuestión de monedas, pero la red del pueblo y la continuidad de la lucha para mantener la democracia. Este es el mensaje de que perturbar la democracia, que perturba a nuestro partido, enfrentará el poder de la gente», dijo.

El político senior de PDI -P, Ribka Tjiptaning, quien también estuvo presente enfatizó que la moneda de cooperación mutua era un símbolo de resistencia a la injusticia y evidencia del compromiso de los cuadros para defender a otros.

«Si defiendes a tu amigo, no dudes y nunca pierdas. Satyam Eva Jayate, finalmente la verdad ganará. Esta moneda es una forma de resistencia a la injusticia. Los amigos trabajan juntos, están donando Rp50 mil, Rp500 mil, hay Rp5,000.

«Pero alabado a Dios, Mas Hasto es libre. Pero las monedas se han recopilado, por lo que lo dejamos como un signo de afecto de todos nosotros», agregó.

El representante de FKK 124 expresó su gratitud por el libre de Hasto, además de ser confiado nuevamente como el Secretario General del Partido Democrático Indonesio de lucha. Recordan que la tradición de la moneda fue una vez parte de la historia de la lucha del partido en 1996.

«Estamos agradecidos con el Todopoderoso porque el Secretario General es re -establecido. En 1996 comimos en la oficina de PDI DPP financiada por monedas. Ahora volvemos a la historia nuevamente. Nuestro plan es ‘un millón de monedas’ como símbolo de la lucha», dijo el representante de FKK 124.

El evento de sumisión de monedas fue coloreado por «Mega, Mega, Mega Sí!» y «¡Merdeka!» quien resonó en la habitación.

Después de la entrega de monedas y discursos de todas las partes presentes, Hasto realizó una sesión de fotos y luego comió juntos.

Durante el período de juicio Hasto, la acción de recolectar monedas también fue realizada por un cuadro de toro en el patio de oficina PDI PDI PDI. Visto al secretario de la ciudad PDIP DPC PDIP Yogyakarta, Wisnu Sabdono Putro, también asistió a la reunión en la escuela de fiestas.