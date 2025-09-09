Los partidarios de Ultras Garuda murieron durante el partido de Indonesia vs Líbano

VIVA – Match de antara Equipo nacional Indonesia contra el Líbano en el estadio Bung Tomo Gelora (GBT), Surabaya, el lunes por la noche 8 de septiembre de 2025, dejando un profundo dolor.

Según los informes, un partidario de Garuda Ultras de Lamongan, Djalu Ariel Fristianto, murió por enfermedad mientras miraba el partido.

El presidente de PSSI, Erick Thohir, expresó sus profundas condolencias sobre la partida de Djalu. Después del partido, Erick dijo que visitaría directamente a la funeraria.

«Queremos decir condolencias por la muerte de uno de los partidarios de Ultras Garuda, el hermano Djalu Fristianto», dijo Erick Thohir.

«Dios desee, también veré esto», agregó.

La información que circula dijo que Djalu tiene antecedentes de dificultad para respirar o asma. Cuando estaba en la puerta 17 del estadio GBT, de repente se llenó hasta que estaba inconsciente.

Djalu había recibido primeros auxilios en The Health Post, luego fue remitido al Hospital Regional Bhakti Dharma Husada. Pero su vida no fue ayudada cuando estaba en tratamiento.

Además de Erick Thohir, los representantes del gobierno provincial de Java Oriental y el gobierno de la ciudad de Surabaya también están programados para llorar la funeraria. «Creo que por el gobierno regional de Java Oriental y también Surabaya lo mismo (visitará), creo que las condolencias son profundas», dijo Erick.

Mientras tanto, el partido indonesio contra el propio Líbano terminó en un sorteo sin goles. Aunque el equipo de Garuda parecía dominante en posesión de la pelota, no pudieron penetrar en la defensa de densidad del oponente.

Este resultado hace que Indonesia cierre FIFA Matchday Septiembre con un registro de una victoria y un empate, ya que anteriormente venció a Taiwán 6-0.