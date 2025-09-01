VIVA – Manchester United Sorprendentemente, cambió la dirección de la búsqueda de su nuevo portero en el mercado de transferencias este verano. Aunque había llegado a un acuerdo personal con Emiliano MartínezLos Red Devils finalmente renunciaron y, en cambio, aseguraron la firma del joven portero belga, Senne Lammens.

Según los informes, Lammens, portero Royal Amberes, de 23 años, había volado a Manchester para someterse a una prueba médica el lunes 1 de septiembre de 2025 en la hora local de la tarde.

El precio pagado por United era mucho más barato, solo £ 18 millones más complementos, la mitad de la etiqueta etiquetada Aston Villa Para Martínez. El salario también es mucho más ligero para el Tesoro del Club.

Mientras que antes, se creía que United abrió el camino a través de un acuerdo con Villa para pedir prestado a Sancho Jadon. El extremo británico pasará esta temporada en Villa Park, con una tarifa de préstamo más la obligación de pagar el 80 por ciento de su salario. Se pensó que el acuerdo lanzó las negociaciones de United para traer a Martínez.

El ganador del portero argentino de la Copa Mundial 2022 durante mucho tiempo ha querido mudarse a Old Trafford. Sin embargo, los esfuerzos de United para pedirlo prestados fueron rechazados directamente por la gerencia de villa.

Incluso se dijo que Ineos como nuevo propietario de United había preparado el mismo esquema de contrato acordado por Martínez, pero nunca presentó una oferta oficial.

El propio Martínez no entró en el escuadrón de Villa cuando sacrificó el Palacio Crystal 0-3 el pasado fin de semana. El gerente de UNAI Emery enfatizó que el portero «no estaba lo suficientemente enfocado» para jugar.

Esta decisión significa que United confiará en Lammens a largo plazo. El joven belga firmó un contrato de cinco años y tenía una gran ambición: ganar el puesto de Thibaut Courtois como el portero número uno del equipo nacional belga.

Sin embargo, su llegada le dio una mala señal a Andre Onana. El portero de Camerún aún no ha aparecido en la Premier League esta temporada, incapaz de competir con Altay Bayindir. Ahora, el futuro de ambos es cada vez más incierto después de que Lammens aterrizó oficialmente en Old Trafford.

Si no hay obstrucción, Lammens se someterá inmediatamente a un debut sensacional cuando el Manchester United viaja a Etihad para enfrentarse al Manchester City en un Derby caliente, la próxima semana.