Los partidarios de Kie de Bali se convirtieron en un impulso para fortalecer la industria deportiva profesional

VIVA – Ministerio de Jóvenes y Deportes (Kemenpora) fortalece aún más el papel estratégico seguidores En el desarrollo de la industria del fútbol indonesio a través del décimo evento de comunicación, información y educación de los partidarios, que se celebró en Bali el 30 de septiembre de 2025

Esta actividad es parte de la implementación del Artículo 55 de la ley número 11 de 2022 con respecto a los deportes, lo que confirma que los partidarios tienen un papel vital en el desarrollo de los deportes nacionales.

Con el tema «Smart Sporters, Quality Team», este evento tiene como objetivo equipar a los seguidores con el conocimiento y las habilidades necesarias para que puedan apoyar al equipo de una manera positiva, creativa y responsable.

Además, este evento también es un impulso importante para que el Ministerio de Jóvenes y Deportes exprese la importancia de la colaboración entre los seguidores, los organizadores de la competencia y varios interesados ​​en la creación de un clima de partidos saludable y seguro.

Diputado asistente de deportes profesionales, Yusuf Suparman, en sus comentarios enfatizó que los partidarios no eran solo espectadores, sino que eran socios estratégicos en el desarrollo del fútbol indonesio.

«Los partidarios que son inteligentes y educados mejorarán la calidad de la competencia, crearán una atmósfera de coincidencia que respalde la profesionalidad y, por supuesto, cree una sensación de seguridad y comodidad en el estadio», dijo Yusup.

Yusup también agregó que el papel de los seguidores no solo se limitaba al apoyo moral para el equipo, sino también a mantener la seguridad, la comodidad y la imagen positiva de la liga.

«Kemenpora, a través de este evento IEC, busca proporcionar educación a los seguidores para que puedan desempeñar un papel activo en la creación de una atmósfera propicio durante el partido», continuó

No se detenga allí, el Ministerio de Jóvenes y Deportes también coopere con varias partes interesadas, como PSSI e I.League, para educar a los partidarios sobre la importancia del apoyo positivo y constructivo.

Budiman Dalimunte, un representante de I.League, enfatizó que el apoyo de un puesto inteligente contribuyó en gran medida a la calidad de la competencia.

«El espíritu de los seguidores es energía para el club, y a través de la educación como esta, podemos asegurarnos de que la energía permanezca dirigida y beneficiosa para el desarrollo del fútbol indonesio», explicó.

Mientras tanto, Eko Noer Kristianto, un practicante deportivo y el autor del libro dijo que la calidad del apoyo de los seguidores determinó en gran medida la atmósfera del partido.

«Los partidarios que son educados tienen un papel importante en la creación de una atmósfera que apoya al equipo de una manera positiva y responsable», agregó Eko.

Mientras tanto, la comunidad de seguidores Bali UnitedPresente en esta actividad, que muestra un alto entusiasmo por los esfuerzos del Ministerio de Jóvenes y Deportes para educar a los partidarios.

Desde el grupo de partidarios de Semeton Dewata, NSB, NBA, Brigaz, hasta Bulldog Semeton, acogió con la oportunidad de discutir y compartir iniciativas para mejorar la cultura de apoyo para el equipo.

«Apoyamos firmemente esta iniciativa. Con la educación adecuada, podemos comprender mejor cómo apoyar al equipo de manera más profesional y responsable», dijo un representante de los partidarios de Bali United.

Esta actividad IEC también es una prueba clara del compromiso del Ministerio de Juventud y Deportes para alentar el desarrollo de la industria del fútbol indonesio que es más profesional y sostenible.

Al involucrar a varios partidos, tanto de los seguidores de los seguidores, clubes, a los organizadores de la competencia, el Ministerio de Jóvenes y Deportes con la esperanza de crear un ecosistema deportivo saludable y seguro, lo que a su vez apoyará la creación de una liga de mayor calidad.

«A través de este evento, el Ministerio de Jóvenes y Deportes espera que la educación para los seguidores pueda continuar creciendo, para que puedan ser una parte importante de alentar el progreso del fútbol indonesio, no solo como un partidario, sino también como socio que desempeña un papel en la creación de una atmósfera de competencia propicio y apoya el crecimiento de la industria deportiva de la Homeland», concluyó Yusup yusup.