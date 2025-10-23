Los participantes participan en juegos obscenos y luego se desnudan juntos en ‘Party Time’

SurabayaVIVA – La policía finalmente reveló la cronología completa de la fiesta entre personas del mismo sexo que se celebró en un hotel en el área de Ngagel, Surabaya, Java Oriental.

Al evento asistieron decenas de hombres que acudieron con el sistema. registroantes de involucrarse finalmente en actividades indecentes. El jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de Surabaya, el comisionado adjunto de la policía, Edy Herwiyanto, dijo que la actividad se desarrolló de manera estructurada, desde el registro, las sesiones de juego hasta el evento principal.

«De 18.00 a 21.00 WIB es el momento de registro de los participantes. Después participan en una serie de juegos antes de entrar en la sesión pico», dijo Edy citado el jueves 23 de octubre de 2025.



Subcomisionado de policía Edy Herwiyanto (centro) Foto : Muelle. policía de surabaya

Según información de la policía, alrededor de las 21.30 horas, el evento continuó con una sesión de juego o tiempo de juego. En esta sesión, se pidió a los participantes que participaran en varios juegos con ciertos desafíos que implicaban acciones inapropiadas.

«Después de eso, alrededor de las 22:00 horas, comenzó la actividad principal llamada ‘tiempo de fiesta’. Según los resultados de la inspección, el evento fue fiesta de sexo mismo sexo», afirmó.

Edy añadió, en una fiesta sexual. homosexuales Mientras tanto, el comité utilizó pulseras especiales que brillaban (brillaban en la oscuridad) para distinguir los roles entre los participantes. La policía confiscó varias pruebas en forma de anticonceptivos, lubricantes, así como una lista de los participantes que asistieron.

«Después de terminar la sesión de juego, los participantes realizan el evento cumbre, es decir, pasan a la siguiente habitación y se quitan toda la ropa y los pantalones hasta quedar completamente desnudos. Luego, a los que se sienten pasivos se les colocarán pulseras de fósforo (que brillan en la oscuridad) como distinción porque actúan como ‘mujeres’. Luego, tendrán sexo oral y anal alternativamente», dijo nuevamente.

Anteriormente se informó que una fiesta de sexo gay en el Midtown Residence Hotel, Surabaya, fue allanada. El allanamiento se llevó a cabo el domingo 19 de octubre de 2025, temprano en la mañana.

Al respecto, la policía también se pronunció. Así lo confirmó la jefa de policía de la ciudad de Gran Surabaya, Samapta, la comisionada adjunta de policía, Erika Purwana Putra.

«Asegurar fiestas entre personas del mismo sexo en hoteles», dijo cuando se confirmó, el lunes 20 de octubre de 2025.

En el allanamiento hubo decenas de hombres arrestados. En total son 34 personas. Estas decenas de personas estaban formadas por invitados y organizadores del evento tabú.