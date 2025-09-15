Los participantes del mercado recuerdan el riesgo de Purbaya de ‘Springs’ RP. 200 billones en condiciones actuales

Yakarta, Viva – Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, ha vertido Rp. 200 billones el país a varios Banco himbaraPara fortalecer la liquidez y canalizar el crédito productivo que puede ayudar a fomentar el crecimiento económico nacional.

Quinto bancos de placa roja inyectados Dinero estatal Eso incluye PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK (BRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) TBK (BNI), PT Bank Mandiri (Persero) TBK, PT Bank Tabungan Negara (Persero) TBK (BTN) y PT Bank Syariah Indonesia TBK (BSI).

En respuesta a eso, el observador del mercado monetario, Ibrahim, admitió que estaba bastante sorprendido y preocupado por los pasos del ministro de Purbaya, que según él era muy arriesgado.

Ministro de Finanzas (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa Foto : Oficina de prensa de la Secretaría Presidencial

Incluso cuestionó si era posible en una condición de incertidumbre global debido a la dinámica geopolítica y la guerra comercial, ya que hoy, el ambicioso crecimiento crediticio realmente se puede llevar a cabo para poder estimular el crecimiento económico nacional.

«En la actualidad, donde las condiciones económicas globales no están bien debido a la geopolítica y la guerra comercial, cómo se atreve a canalizar el crédito masivo a los bancos», dijo Ibrahim en un mensaje escrito recibido por Viva Bisnis, lunes 15 de septiembre de 2025.

«Mientras que en este momento muchos acreedores fueron atascados debido al proyecto estancado y no se vendieron», dijo.

Por otro lado, Ibrahim también cuestionó si los bancos de Himbara que recibieron un rescate de Rp 200 billones estarían sujetos a intereses o no.

La pregunta está en línea con la duda de Ibrahim sobre la propia creencia de Purbaya como Ministro de Finanzas, relacionada con la efectividad de la política que se enfrenta directamente a una serie de riesgos importantes que pueden ocurrir después.

«¿O es solo una sensación política? Además, también vilipendió (Ministro de Finanzas) y las políticas del Banco Indonesia e FMI. ¿Purbaya Yudhi Sadewa especula o juegos de azar», dijo?

Es conocido, el Ministro de Finanzas de Purbaya vertió 200 billones de RP a varios bancos de Himbara, llevado a cabo a través de la decreta del Ministro de Finanzas (KMK) No. 276 de 2025. El contenido confirmó que los bancos comerciales que recibieron fondos para fondos para no usarlo para comprar SBN (valores estatales), pero deben distribuirse en la forma de crédito productivo a los fondos para que no lo use para comprar SBN (valores estatales), pero debe distribuirse en la forma de crédito productivo al público.