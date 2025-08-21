Los parlamentarios de BJP se encuentran con CM Rekha Gupta después del ataque, aseguran a los ciudadanos de su bienestar







Ministro de la Unión Harsh Malhotra junto con otros Partido Bharatiya Janata (BJP) Los legisladores de Delhi visitaron el jueves el Ministro Principal (CM) Rekha Gupta para verificar su salud y ofrecer apoyo después de ser atacada durante una reunión pública un día antes, informó ANI.

El CM fue atacado por Rajesh Khimji el miércoles durante un ‘Jan Sunvai’. Khimji ha sido retenido bajo custodia policial de cinco días.

Después de conocer al CENTÍMETROMalhotra se dirigió a los medios de comunicación y tranquilizó a los ciudadanos sobre su condición y regresó al servicio.

«Todos vinimos a preguntar sobre el bienestar de Delhi CM Rekha Gupta. Ahora está completamente saludable. Volverá a su agenda pronto. Tales incidentes tienen lugar, pero no afectarán su rutina de conocer gente», dijo el ministro.

Miembro del Parlamento (MP) Bansuri Swaraj, hablando con ANI, elogió la «fuerza y ​​determinación» mostrada por el CM después del incidente.

Ella dijo: «Todos los 7 parlamentarios de Delhi Fui a la residencia de Delhi CM Rekha Gupta para preguntar sobre su bienestar. Aseguro a la gente de Delhi que no hay nada de qué preocuparse. Rekha Gupta es valiente, y su moral sigue siendo alta. Ella seguirá conociendo a todos como siempre lo ha hecho … el acusado no se salvará «.

Otro diputado de BJP, Manoj Tiwari, dijo que el ataque no había amortiguado el espíritu del CM ni su compromiso con la gente.

«La moral de CM no se ve afectada en absoluto. El Jan Sunvai continuará según el horario. Se reunirá nuevamente con la gente el próximo miércoles. Volverá a trabajar desde mañana … El CM está herido, pero ahora está bien …», dijo.

El diputado Kamaljeet Sehrawat habló sobre el aspecto de seguridad y desestimó las sugerencias de cualquier lapso, informó ANI.

Ella dijo: «El CM está completamente bien. Este incidente no ha afectado su moral en absoluto. Pronto aparecerá entre la gente. No fue un lapso de seguridad, pero no se esperaba que una persona del público hiciera algo como esto. policía están haciendo su trabajo «.

Mientras tanto, la líder principal de BJP y diputada Ramvir Singh Bidhuri dijo: «El CM está bien ahora y su moral está alta. Está preocupada por la gente de Delhi. Su rutina continuará desde mañana. La creciente popularidad de CM es la única razón para el ataque contra ella».

Después del incidente, el gobierno central ha proporcionado a Gupta seguridad de la categoría Z por parte de la Fuerza de Policía de la Reserva Central (CRPF), según fuentes.

(Con entradas ANI)





Fuente