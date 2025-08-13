





Este Informe de primera página de Paper Acerca de un jugador de judo ciego que representará a India en un próximo torneo internacional de judo en Giza, Egipto, es una historia de esperanza y determinación. El atleta ciego al 100 por ciento, con sede en Borivli, ha ganado varias medallas nacionales en competiciones de judo. Ahora está ansioso por tallar un nicho a nivel internacional, escalando los peldaños de la escalera con un éxito con suerte. Su sueño son los Paralímpicos para competir en Los Ángeles en 2028. Sin embargo, para eso, necesita competir internacionalmente antes de dar ese salto para el premio final.

El historia del atleta tiene ambición, pero también tiene adversidad. Había estado corriendo de un pilar en post para recaudar los Rs 2,50,000-ODD necesarios para que Egipto cubra todos los gastos. Así que también es con otros torneos. Judoka, como se llama a los jugadores de judo, lucha por recaudar dinero para competir en el extranjero, después de la selección de los cuerpos del judo. El informe declaró que algún tipo de ayuda estructurada del gobierno para estos par-atletas facilitará su viaje.

Necesitamos el gobierno estatal Para responder y dar a los atletas que aspiran a competir en el gran escenario algún tipo de apoyo financiero. Luego pueden concentrarse únicamente en su entrenamiento, preparándose tanto mental como físicamente, para el gran día. Correr por patrocinios, tener que demostrar la discapacidad de uno y buscar ayuda de diferentes personas también se aleja de su dignidad y orgullo. Necesitamos ayuda que fluya en los niveles más bajos cuando un atleta intenta entrar en el nivel superior a nivel internacional, en lugar de recompensas que entran solo después de algún éxito internacional. El gobierno necesita financiar al atleta una vez seleccionado para representar al país. India le ha ido bien en los Juegos Paralímpicos, y estamos orgullosos de los guerreros con capacidades diferentes que han traído gloria a la nación. Con orgullo, elimine el dolor de que tengan que atraer fondos.





Fuente