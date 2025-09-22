Los países occidentales de los Estados Unidos reconocieron a Palestina, ¡Netanyahu estaba molesto!

Tel Aviv, Viva – País-País occidental Como Gran Bretaña, Canadá, Australia y Portugal en masa para reconocer el país Palestina. El reconocimiento de los países occidentales de los Estados Unidos aliados (EE. UU.) Tuvo lugar antes de la 80ª sesión general de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos (EE. UU.).

Con el reconocimiento de Gran Bretaña, Canadá, Australia y Portugal, hay alrededor de las tres cuartas partes de los Estados miembros de la ONU que han reconocido a Palestina, con Irlanda, España y Noruega inaugurar el reconocimiento del año pasado.

Primer Ministro (PM) Israel Benjamin Netanyahu Dicho en su reunión semanal del gabinete, dijo que Israel responderá al llamado para establecer un estado palestino y pedir una lucha contra estos pasos, que según él pondrá en peligro la existencia de Israel.

«Tengo un mensaje claro para los líderes que reconocen el estado palestino después de la terrible masacre el 7 de octubre: usted dio un gran premio al terror», dijo el primer ministro en una declaración de video. Tiempos de Israel, Lunes 22 de septiembre de 2025.

«Eso no sucederá. El estado palestino no se establecerá al oeste del río Jordán», continuó

Netanyahu Orgulloso de que, bajo su liderazgo, Israel «duplique los asentamientos judíos en Judea y Samaria, y continuaremos este paso».

«Las respuestas a los esfuerzos recientes para obligar a los países terroristas a nosotros, en el corazón de nuestra tierra se darán después de que regrese de los Estados Unidos», dijo Netanyahu. «Esperar,»

Netanyahu está programado para volar a Nueva York el miércoles por la noche, y luego a Washington para reunirse con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, la próxima semana. Se espera que regrese a Israel el próximo miércoles.

Mientras tanto, el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí declaró que el reconocimiento del estado palestino por parte de los países de la Commonwealth «no solo otorgó adjudicaciones por la mayor masacre de judíos desde que el Holocausto por parte de la organización terrorista solicitó y actúa para la destrucción de Israel, sino que también fortaleció el apoyo disfrutado de Hamas», dijo el ministerio de asuntos extranjeros.

«Israel no recibirá textos separados e imaginarios que intentan obligarlo a recibir una frontera incompleta»,

El ministro de Relaciones Exteriores, Gideon Sa’ar, acusó a los países de «tomar medidas que no solo están confundidas, sino también extremas e inmorales».

Mientras tanto, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, elogió estos pasos, diciendo que era «un paso importante y necesario para lograr la paz justa y eterna de acuerdo con la legitimidad internacional».