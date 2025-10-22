Los países fuertes tienen estudiantes fuertes

Barús, VIVA – Ministro Coordinador (Menko) para el Empoderamiento Comunitario (PM) Abdul Muhaimin Iskandar alias Tío Imin realizó una celebración del décimo aniversario Día de Santri Nacional (HSN) en el punto cero, distrito de Barus, regencia central de Tapanuli, Sumatra del Norte (Sumatra del Norte).

«Estoy agradecido de que hoy se cumplan exactamente 10 años desde que celebramos HSN. Los estudiantes de hoy están haciendo historia, estamos celebrando una ceremonia en el punto cero de Barus. El punto donde el Islam se desarrolló uniformemente desde aquí a todo el país», dijo como inspector de la ceremonia de HSN, el miércoles 22 de octubre de 2025.

Cak Imin cree que los estudiantes deben convertirse en figuras fuertes y empoderadas para crear una Indonesia mejor.

«Estamos agradecidos de ser una nación fuerte, estudiantes fuertes y un pueblo empoderado», dijo.

Cak Imin añadió que el Día Nacional del Santri fue establecido por el Presidente de la República de Indonesia en 2015 como un homenaje a los luchadores por la libertad, especialmente a los musulmanes y santri que lucharon sin armas, con fe, piedad y coraje.

«Arriesgaron sus vidas y todo lo que tenían por el bien de la independencia. Ahora, nuestra tarea es proteger, cuidar y continuar ese legado, la República de Indonesia, País La unidad de la República de Indonesia», afirmó.

Cak Imin, que ostenta el título de Comandante del Archipiélago, asegura que el país sigue haciendo esfuerzos para estar ahí para los estudiantes y estudiantes internado. Una forma de esto es el nacimiento de la Ley Número 18 de 2019 sobre los internados islámicos, que garantiza que el estado garantice la seguridad y la comodidad de los estudiantes en el aprendizaje y la enseñanza en todos los internados islámicos de Indonesia.

«Sin embargo, recientemente nos sorprendió el colapso de un internado islámico en Sidoarjo, Java Oriental. Esta es una advertencia para todos nosotros: la negligencia de la nación, el gobierno y las partes interesadas. Desde Barus, comprometámonos, un incidente así no debe volver a ocurrir», concluyó.

Cak Imin es el inspector de la ceremonia del Día Nacional de Santri Foto : Muelle. Relaciones Públicas del Ministerio Coordinador para el Empoderamiento Comunitario

Presente en acto conmemorativo del HSN Punto Cero Barús, Vicepresidente RPD RI Cucun Ahmad Sjamasurijal, Presidente de la Comisión VI de la RPD RI, Anggia Ermarini, Presidenta de la Comisión VIII de la RPD RI, Sr. Marwan Dasopang, Vicepresidente del Órgano Legislativo Ahmad Iman Syukri, Secretario General del PKB Hasanuddin Wahid, Tesorero General del DPP PKB Bambang Susanto,

Vicegobernador de Sumatra del Norte Surya.