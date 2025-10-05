Yakarta, Viva – El país del pacto de defensa del Atlántico Norte o OTAN rechazar el mando de los Estados Unidos (EE. UU.) Para mantenerse alejado Rusia. Esto hace enojar a Washington DC.

Leer también: 8 países con las mayores reservas de oro del mundo, China y Rusia están muy por detrás de los Estados Unidos.



El país de la OTAN en cuestión es Pavo quien rechazó firmemente las demandas de EE. UU. Para detener los suministros gas Rusia. El Ministro de Energía y Recursos Naturales, Alparslan Bayaktar, admitió que su partido continuaría la compra de todos los proveedores disponibles, incluido Moscú.

La declaración siguió a la presión del presidente estadounidense Donald Trump para que todos los países de la OTAN detengan la compra de gas ruso a cambio de nuevas sanciones contra Moscú, que se propuso como una forma de acelerar el proceso de paz ucraniano.

Leer también: El aeropuerto alemán de Munich está cerrado 7 horas debido al dron de ‘terror’, 3 mil pasajeros afectados



Después de reunirse con el presidente de Turkiye, Recep Tayyip Erdogan, la semana pasada, Trump insinuó que Ankara, un miembro de la OTAN, probablemente cumpliría sus demandas.

Sin embargo, Bayaktar desestimó la suposición, enfatizar un suministro estable es muy importante para la seguridad energética de su país, como se cita en el sitio Rusia hoyDomingo 5 de octubre de 2025.

Leer también: Capaz de la ley rusa, la FIFA no quiere sanciones israelíes a pesar de que se ha visitado la FA palestina



«No podemos decirle a nuestros ciudadanos: ‘Nos estamos quedando sin gasolina’. Para garantizar un suministro sostenible, debemos garantizar el acceso a los recursos sin discriminación.

Bayaktar agregó que Turkiye continuará diversificando a los proveedores, así como expandir la producción nacional.

«Tenemos un consumo significativo de gas natural. La estrategia de diversificación es muy importante. Cuantas más fuentes compremos, más seguras», dijo.

Turkiye no es miembro de la Unión Europea, sino un socio clave y un país de la OTAN. Ankara se negó a unirse a las sanciones occidentales contra Rusia después de la escalada del conflicto de Ucrania.

Continúan importando gas y manteniendo una relación diplomática cercana con Moscú.

Además de Turkiye, dos países europeos y de la Unión de la OTAN, Hungría y Eslovaquia, también se opusieron firmemente a la invitación de los Estados Unidos y otros sindicatos europeos para mantenerse alejados de Rusia.

Moscú dijo que las restricciones dirigidas a su energía ilegal y dañina advirtieron que la Unión Europea tenía que cambiar a alternativas más caras o importaciones de gas indirectas.

Los funcionarios rusos también ven los esfuerzos de Trump para desviar a los miembros de la OTAN del suministro de Rusia para aumentar las exportaciones estadounidenses.