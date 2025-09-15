¡Los padres deben leer! BNN revela las características de los niños con drogas, el olor corporal al cabello desaliñado

Yakarta, Viva – Jefe de la Agencia Nacional de Narcóticos (Bnn) RI, Comisionado General de Policía Suyudi Ario Seto, advirtió a los padres que fueran más observadores comportamiento niño. Según él, la familia es el primer fuerte en evitar que los adolescentes caigan en la trampa drogas.

«Como los padres deben ser más conscientes, más preocupados por ver las actividades de nuestros hijos», dijo Suyudi el martes 16 de septiembre de 2025.



Jefe de Bnn, Komjen Suyudi Ario Seto

Recordó, no dejes que el afecto realmente haga que los padres sean negligentes. El hábito de mimar a los niños sin control puede ser una brecha en la entrada de drogas.

«No dejes que nuestro propio hijo porque podría ser demasiado querido, por lo que su atención realmente dice que se vaya o miman», dijo.

El ex jefe de policía adjunto de Metro Jaya reveló una serie de señales que podrían reconocerse desde el principio. Desde el lado físico, el cabello desaliñado, el cuerpo huele porque rara vez se baña, hasta los ojos rojos. Desde el comportamiento, los niños expuestos a drogas suelen ser emociones inestables, fácilmente encendidas y sus actividades cambian drásticamente.

«Ya conocemos las características físicas de nosotros, al menos, vemos a nuestros hijos, desde su físico, por ejemplo, sus ojos son rojos, cabello desaliñado, su cuerpo puede ser bastante maloliente, por ejemplo, rara vez ducharse, en la habitación continúa, emocional rápido, durmiendo boca abajo, debería ser un descanso pero en lugar de actividades, las durmidas a la mañana siguiente.

El hombre que también se desempeñó como jefe de policía de Banten enfatizó que la amenaza de drogas no solo está en las grandes ciudades, sino que también se extendió a las aldeas remotas. Por lo tanto, su grupo lanzó el programa de la aldea Shine (Narcóticos limpios).

«Para eso, nuestro programa, el pueblo brilla de las drogas, esperamos que este programa comience desde el dispositivo de la aldea, de los personajes debe ser claro, limpio de narcóticos», dijo.