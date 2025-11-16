Los padres de Taylor Swift están apostando por Travis Kelce

Getty

Los padres de Taylor Swift, Andrea Swift y Scott Swift, expresan sus sentimientos sobre Travis Kelce inequívocamente claro. En nuevas imágenes de la próxima serie documental del cantante, “El fin de una era”, los famosos miembros privados de la familia ofrecen comentarios poco comunes y sinceros sobre el Jefes de Kansas City estrella, y los fanáticos creen que es la señal más fuerte hasta ahora de que los Swift adoran al prometido de su hija. Las fuentes dicen que esto no es nuevo detrás de escena, y el avance recién lanzado finalmente lo muestra.

Andrea Swift elogia a Travis Kelce en el tráiler de la docuserie ‘El fin de una era’

En el tráiler, lanzado el jueves 13 de noviembre, al otro lado de Las redes sociales de Taylor Swift canales, Andrea Swift sonríe mientras habla con franqueza sobre Kelce.

“Travis Kelce, trae mucha felicidad”, dice Andrea, de 67 años, en un momento de voz en off que rápidamente hizo que Swifties se volviera frenético.

Luego, el tráiler muestra al cantante de “Anti-Hero”, de 35 años, riéndose por teléfono con Kelce, de 36 años, en el asiento trasero de un automóvil. En el clip, Swift bromea: «Básicamente hacemos el mismo trabajo».

«Tienes compañeros de equipo, yo consiguió compañeros de equipo», responde Kelce. «Tú tienes al entrenador Reid, yo tengo a mi mamá», agrega Swift mientras ambos se ríen.

Según fuentes citadas por ShuterScoopEl comentario de Andrea fue mucho más significativo de lo que los fanáticos creen. «Andrea no habla a menos que lo diga en serio», dijo la fuente. “Ese fue su sello de aprobación sutil pero inconfundible”.

La fuente agregó que Andrea aprecia la “lealtad, el humor y la confianza gentil” de Kelce, y especialmente su forma constante de presentarse. «Juegos, conciertos, detrás del escenario… él está presente. Está comprometido. Y la trata con total respeto», explicó la fuente.

Amigos de la familia le dijeron al medio que Andrea ahora ve todos los juegos de los Chiefs y envía mensajes de texto a Taylor con comentarios en vivo. «Ella cree que Travis es exactamente lo que Taylor necesitaba: sensato, divertido y real», agregó la fuente.

Scott Swift también habla efusivamente de Kelce: ‘Los ama juntos’

Andrea no es la única madre que alaba a Kelce. Un pasajero de Southwest Airlines recientemente se volvió viral en TikTok después de contar una conversación con Scott Swift durante un vuelo desde Nueva Orleans, y tenía mucho que decir sobre Kelce.

“Él… habló sobre lo mucho que ama a Travis por ella, lo cual fue súper lindo”, dijo. La pasajera, Taylor Moore, compartió. Añadió que Scott comparó sutilmente a Kelce con los socios anteriores de Taylor y, según se informa, dijo: «De todos sus novios en los últimos 12 años… Travis ha tenido el mayor impacto.«

Moore afirmó que Scott también elogió a la familia del ala cerrada, diciendo que ya conocía al padre de Kylie Kelce, Ed McDevitt, antes de que Taylor y Travis comenzaran a salir. “Él dijo… ‘Sabía que eran increíbles’”, recordó Moore. «Él ama a Taylor y Travis juntos».

Moore notó que no preguntó sobre Kelce; Scott ofreció los comentarios libremente, hablando con el entusiasmo de alguien realmente encantado con la relación de su hija.

Travis Kelce y los Jefes de Kansas City están establecidos para asumir el Broncos de Denver el domingo 16 de noviembreen Empower Field en Mile High en Denver, Colorado. Si bien Taylor ha asistido a partidos en casa esta temporada, aunque de forma encubierta, no ha viajado a partidos fuera de casa de la temporada regular. recientemente.