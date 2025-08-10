Los padres de la víctima de violación de RG Kar se heridos como manifestantes de Kolkata Cops Lathi-Charge







Padres del fallecido Hospital RG Kar El médico, que supuestamente resultaron heridos durante un Lathicharge de la policía el sábado, fue ingresado en un hospital privado, dijo un funcionario. Esto sucedió en una sentada de tres horas, un año después de la tragedia, donde cientos de manifestantes exigieron justicia para la brutal violación y asesinato del médico de 31 años de entrenamiento de posgrado en Kar Medical College and Hospital.

Los manifestantes del personal de la policía de personal, supuestamente incluyeron a los padres de la víctima. Fotos/PTI

Según los informes, la madre, que sufrió lesiones en la frente, las manos y la espalda, se sometió a una tomografía computarizada y otras pruebas de diagnóstico para evaluar el alcance de las lesiones internas y externas, dijo un funcionario del hospital. «La condición del padre es relativamente mejor. Ambos son admitidos en la misma instalación para el tratamiento», agregó un funcionario.

Lop, Asamblea de Bengala Occidental, Suvendu Adhikari tiene un cartel durante la protesta. Pic/PTI

Líder de la oposición en la Asamblea de Bengala Occidental, Suvendu Adhikari (BJP)quien visitó el hospital para reunirse con los padres heridos, describió la condición de la madre como «muy grave». Adhikari, que había organizado la protesta en primer lugar, la canceló, citando la lesión de los padres como la razón. Afirmó que la madre de la víctima estaba «brutalmente cargada de lathi por la policía y sufrió lesiones en la frente».

«La policía me cubrió al suelo. Rompieron mi ‘Shankha’ [traditional conch shell bangle] Y sufrí lesiones en mi frente ”, alegó la madre de la víctima.

Sin embargo, la policía negó haber usado alguna fuerza sobre los padres de la víctima. «No tenemos información sobre los padres de la víctima que son golpeados por la policía en Park Street Crossing. La policía no le hizo nada a los padres. Pero sus acusaciones serán debidamente investigadas», dijo DC (Port) Harikrishna Pai a los periodistas.

Sin nombrar directamente al BJP, el fallo TMC En una publicación sobre X, dijeron que aquellos que se benefician de la indignación selectiva «consideran la seguridad de las mujeres como otro accesorio político».

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente