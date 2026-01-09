Los padres de Fernando Mendoza ayudan a la estrella a abrazar la herencia latina

Los padres de Fernando Mendoza. Elsa y Fernando Mendoza Sr.Hemos sido testigos de la histórica temporada de fútbol americano universitario del mariscal de campo de Indiana. Fernando llevó a Indiana a su primer título del Big Ten en más de 50 años, una victoria en el Rose Bowl, una temporada invicta y una carrera impresionante en el College Football Playoff.

El mariscal de campo estrella de Indiana también hizo historia al convertirse en apenas el tercer ganador del Trofeo Heisman de ascendencia latina o hispana. según Christopher Kamrani de The Athletic.

La familia de Fernando se apoya en su herencia cubana, ya que ambos grupos de abuelos del mariscal de campo nacieron y crecieron en Cuba. Los abuelos de la estrella eventualmente emigrarían a los Estados Unidos. Décadas después, Fernando nació en Miami como parte de una familia que abraza sus raíces cubanas.

“Sí, entonces mi abuelo está extremadamente inmerso en la historia, la historia de nuestra familia”, señaló Fernando en junio de 2025. para On3. «Él siempre nos enviaba correos electrónicos, mensajes de texto. Quiero decir, es el mejor sobre la historia de nuestra familia.

“Todos mis abuelos nacieron y crecieron en Cuba, tres en La Habana, uno en Santiago, y por eso estoy muy agradecido por todas las dificultades que han pasado al venir y por toda la parte de ser un inmigrante, comenzar desde cero y realmente sentar las bases”.

Esto es lo que necesita saber sobre la familia Mendoza.

El papá de Fernando Mendoza, Fernando Sr., jugó fútbol con el entrenador de Miami, Mario Cristóbal

Fernando asintió con la cabeza a sus abuelos al hablar en español durante una parte de su discurso de aceptación del Trofeo Heisman. El fútbol viene de familia ya que el padre de la estrella de Indiana, Fernando Sr., jugó con el entrenador en jefe de Miami, Mario Cristóbal. El destino quiso que Fernando esté a una victoria de liderar a Indiana contra el equipo del entrenador de Miami en el partido por el título nacional en su ciudad natal de Miami.

«Creo que habla del atractivo del fútbol como deporte en este país y de lo que puede aportar a cada niño», Fernando Sr. le dijo a Christopher Kamrani de The Athletic haciendo referencia a lo que significa la obra de su hijo para la comunidad latina.

«No lo considero un niño hispano o latino jugando al fútbol o cómo se representa, lo considero más bien como que este deporte ofrece tanto a tantos jóvenes en todo el país que realmente atrae un nivel de compromiso, camaradería y habla más del juego como del individuo».

Elsa, mamá de Fernando Mendoza, elogió al QB de Indiana por representar a la comunidad cubana y apoyarse en su fe

La familia Mendoza pronto podría apoyar al mariscal de campo en el NFL. Fernando es un gran favorito para ser la primera selección en el draft de la NFL de 2026, si el mariscal de campo estrella se convierte en profesional.

Antes de la ceremonia del Trofeo Heisman, la madre de Fernando, Elsa, le escribió una carta abierta al mariscal de campo en The Players’ Tribune. Elsa elogió a su hijo por representar sus raíces cubanas y abrazar su fe en medio de su ascenso al estrellato.

“Como atleta cubanoamericano que representa a su comunidad”, escribió Elsa en un artículo del 11 de diciembre titulado: “Querido Fernando”. “Como un líder que levanta y brinda bondad, incluso cuando nadie está mirando. Como una persona de fe, que se apoya en Dios y confía en Él, incluso cuando es un camino difícil.

«Tienes un futuro tan brillante y un corazón tan lleno. Mi gentil gigante. Mi querido hijo. Mi amigo. Mi compañero de equipo. Creo en ti con cada parte de mí».