Los padres de dos estudiantes afirman que Tesla Design Flaw los atrapó en fuego fatal







Los padres de dos estudiantes universitarios mataron en un Tesla Crash Digamos que estaban atrapados en el automóvil, ya que estalló en llamas debido a un defecto de diseño que les hizo casi imposible abrir las puertas, según demandas presentadas el jueves.

Los padres de Krysta Tsukahara y su amiga, Jack Nelson, alegan que la compañía que ayudó a Elon Musk a convertirse en el hombre más rico del mundo sabía sobre la falla durante años y podría haberse movido más rápido para solucionar el problema pero no lo hizo, dejando a los dos llamas y humo atrapados y humo que finalmente los mataron. Tesla no respondió a una solicitud de comentarios.

Las nuevas amenazas legales a Tesla presentadas en Tribunal Superior del Condado de Alameda Llegados solo semanas después de que los reguladores federales abrieron una investigación sobre las quejas de los impulsores de Tesla sobre problemas con puertas atascadas. La investigación y la demanda llegan en un momento delicado para la compañía, ya que busca convencer a los estadounidenses de que sus autos pronto serán lo suficientemente seguros como para montar sin nadie en el asiento del conductor.

Tsukahara, de 19 años, y Nelson, de 20, estaban en la parte trasera de un cibertruck en noviembre de 2024 cuando el conductor, borracho y en drogas, se estrelló contra un árbol en el suburbio de Piedmont, California de San Francisco, según las demandas. El conductor también murió. Un cuarto pasajero fue sacado del automóvil después de que un rescatador rompió una ventana y llegó.

El Tukukha t’art es tukableu. fue informado por primera vez por el New York Times. Las puertas de Tesla han estado en el centro de varios casos de choque porque la batería que alimenta el mecanismo de desbloqueo puede destruirse en un incendio y las liberaciones manuales que anulan ese sistema son difíciles de encontrar.

La demanda sigue a varios otros que han reclamado varios problemas de seguridad con los automóviles Tesla. En agosto, un jurado de Florida decidió que la familia de otro estudiante universitario muerto, este asesinado por un fugitivo Tesla hace años, debería recibir más de USD 240 millones en daños.

El Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en CarreterasLo que abrió su investigación atascada el mes pasado, está investigando las quejas de los conductores de que después de salir de sus autos, no pudieron abrir las puertas para sacar a sus hijos y, en algunos casos, tener que romper la ventana para alcanzarlos.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente