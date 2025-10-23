Los Packers son nombrados un posible canje adecuado para el creador de juego de los Titans

Con el Empacadores de Green Bay Teniendo aspiraciones de Super Bowl esta temporada, podría haber algo de actividad antes del de este año. NFL Fecha límite de negociación.

Jets de Nueva York corriendo de regreso Breece Hall es un nombre vinculado recientemente a los Packersy varios Según los informes, los receptores abiertos de Green Bay han despertado interés este año en el bloque comercial.

A medida que se acerca la fecha límite para realizar cambios, los rumores deberían comenzar a cobrar fuerza en las próximas semanas. El miércoles, Jeremy Fowler y Matt Bowen de ESPN nombrados los Packers como un intercambio apto para Titanes de Tennessee esquinero Roger McCreary.

Esto es lo que Fowler escribió sobre los rumores comerciales de McCreary últimamente:

«Al igual que Key, McCreary es un titular defensivo que no encaja en los planes a largo plazo de un equipo en transición. Su nombre también circuló en los rumores sobre cambios en los recortes de plantilla. Es un esquinero confiable que puede jugar por dentro o por fuera, características que normalmente provocan algún tipo de interés comercial, aunque sea solo para cambios de selecciones del día 3».

El Cardenales de Arizona y Halcones de Atlanta También fueron nombrados como opciones comerciales para McCreary.

McCreary podría ser un gran impulso para la defensa de los Packers

Nate Hobbsquien llegó esta temporada baja después de la partida de Jaire Alexander, hasta ahora no ha cumplido su contrato de cuatro años y $48 millones.

Tal como, Los fanáticos cuestionaron su juego recientemente.y esa es sólo una de las razones por las que agregar a McCreary podría tener sentido para Green Bay.

McCreary fue seleccionado por los Titans en la segunda ronda del Draft de la NFL de 2022 y es divertido ver su cinta, como escribe Bowen.

«Más un disruptor de balón que un creador de juego (tres intercepciones en su carrera), McCreary es un esquinero de cobertura físico con la capacidad de encajar en la ranura y tacklear en el espacio. Si bien McCreary carece de jugadas de impacto en su currículum, su juego encaja con cualquier defensa en busca de un esquinero interior/exterior que juegue con un comportamiento agresivo».

Un cambio de escenario podría ser beneficioso para McCreary, y con los Titans despidiendo al entrenador en jefe Brian Callahan, mover piezas por activos en la fecha límite podría ser algo inteligente.

El CB de los Titans tiene experiencia pero también tiene defectos

El ex Auburn Tiger ha sido titular en 37 partidos durante sus primeras cuatro temporadas en Tenneessee.

Con los Titans en 1-6, podrían agregar una selección del Día 3, y los Packers definitivamente pueden darse el lujo de hacer una apuesta de bajo riesgo por el joven esquinero.

Sin embargo, existen algunas preocupaciones sobre McCreary si juega en la tragamonedas en Green Bay, ya que Zach Kruse de Packers Wire señaló.

«Esta temporada, McCreary ha permitido 23 recepciones en 27 objetivos en su cobertura, y sólo tres jugadores han permitido más yardas en recepción al cubrir el espacio, por lo que no es un veterano jugando a un alto nivel para comenzar un año de contrato».

McCreary tiene tres intercepciones en su carrera y ha jugado los siete partidos de esta temporada, aunque sólo tiene dos aperturas. Con él en un año de contrato, los Titans moviéndose en la dirección correcta y los Packers en tendencia ascendente, este podría ser un intercambio obvio para ambas partes antes de la fecha límite del 4 de noviembre.