Los Packers reciben una actualización turbia sobre la lesión de Josh Jacobs el sábado

El Empacadores de Green Bay ingresa a la Semana 7 con un récord de 3-1-1 con un juego como visitante contra el Cardenales de Arizona.

Mientras los Packers esperaban que El receptor abierto Christian Watson haría su debut en la temporada. este fin de semana, fue descartado el viernes mientras espera al menos otra semana para regresar de una rotura del ligamento anterior cruzado.

Al comenzar el fin de semana, los Packers también tenían una gran pregunta sobre las lesiones del corredor. jose jacobs.

Jacobs figuraba como cuestionable en el informe de lesiones del viernes por una lesión en la pantorrilla y una enfermedad, y Adam Schefter de ESPN lanzó una actualización el sábado por la noche.

«El corredor de los Packers, Josh Jacobs, catalogado como cuestionable para el domingo debido a una enfermedad y una lesión en la pantorrilla, ahora está siendo considerado una» verdadera decisión en el momento del juego «para el enfrentamiento del domingo contra los Cardenalespor fuente. El equipo dice que no espera saber si podrá jugar hasta el domingo. Si Jacobs no puede jugar, el corredor de los Packers, Emanuel Wilson, sería el titular esperado”, escribió Schefter en X.

Ian Rapoport de la red NFL También informó una declaración similar poco después de Schefter.

“Empacadores El destacado corredor Josh Jacobs, que padece una enfermedad y una distensión en la pantorrilla, está en el aire con respecto a su estado el domingo, según yo y @TomPelissero. Si juega se determinará antes del juego”.

Si Jcobs no puede ir, parece que Manuel Wilson quien empezará. Wilson tiene sólo 18 acarreos para 84 yardas esta temporada.

Josh Jacobs jugó enfermo en la semana 6

En la semana 6, los Packers derrotaron a los Bengals de Cincinnati27-18. En ese juego, Jacobs tuvo 18 acarreos para 93 yardas y dos touchdowns.

Para hacerlo aún más impresionante, Jacobs admitió que estuvo enfermo durante el juego y que vomitaba.

«Después de vomitar durante el juego», dijo Jacobs, vía Wes Hodkiewicz de Packers.com. «Realmente no sé de dónde vino. Simplemente me desperté esta mañana sin sentirme en mi mejor momento. Pero les dije que la última vez que me sentí así, tenía 130 (yardas) y dos touchdowns. Así que es lo que es».

Sin embargo, pudo ser eficiente a pesar de la enfermedad.

Los Packers hicieron un movimiento de RB el sábado

Jacobs practicó a fondo el viernes, pero los últimos informes de Schefter y Rapoport arrojan dudas sobre si se vestirá o no.

Para poner esto aún más en duda, el Los Packers elevaron al corredor Pierre Strong Jr. del equipo de práctica más temprano el sábado.

Si bien podría no ser nada, mencionar a otro corredor un día antes del juego es un movimiento interesante, especialmente dada la lesión y enfermedad de Jacobs.

Esta temporada, Jacobs tiene 359 yardas con seis touchdowns en 98 acarreos, y es el único corredor de los Packers con más de 100 yardas, por lo que no tenerlo disponible sería un duro golpe.

Los Packers y Cardinals comienzan a las 4:25 pm ET el domingo.