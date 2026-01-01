Los Packers publican importantes noticias sobre Jordan Love antes del enfrentamiento con los Vikings

El Empacadores de Green Bay tomó una decisión importante sobre el mariscal de campo amor jordano antes del partido final de la temporada, lo que indica cómo ve la franquicia su enfrentamiento contra los Minnesota Vikings el 4 de enero.

Love se perdió la segunda mitad del partido de Green Bay contra el Osos de chicago en la semana 16 con una conmoción cerebral luego de una colisión casco contra casco con el ala defensiva austin booker. El QB participó de forma limitada en la práctica previa al enfrentamiento de los Packers con los Cuervos de Baltimore la semana pasada, pero finalmente no aclaró el protocolo a tiempo para vestirse.

Malik Willis Comenzó en lugar de Love, aunque una lesión en el hombro al final llevó a los Packers a recurrir al tercera línea de llamadas. melodía de Clayton. Ian Rapoport de NFL Network informó el jueves 1 de enero que Tune será titular contra Minnesota este fin de semana.

“El mariscal de campo de los #Packers, Jordan Love, ha aprobado el protocolo de conmoción cerebral de la NFL, pero el entrenador Matt La Fleur anunció que Clayton Tune será titular contra los #Vikings”, Rapoport escribió en X.

Packers operan con los playoffs en mente

Green Bay claramente se está preparando para su primer partido de playoffs durante el fin de semana Super Wildcard, que tendrá lugar en el Soldier Field contra los Bears o en Filadelfia contra los Bears. Águilasdependiendo de cómo se desarrolle la Semana 18 en la conferencia. Una victoria de Chicago o una derrota de Filadelfia prepararán un tercer enfrentamiento con los Bears en cinco semanas (1-1).

Los Packers están atrapados en el puesto número 7 en la NFC de cualquier manera, por lo que LaFleur y compañía claramente están jugando a lo seguro y asegurándose de que tanto Love como Willis estén lo más saludables posible para el juego que realmente importa.

Como tal, en los próximos días podrían surgir más noticias sobre jugadores importantes que se tomarán la Semana 18 de Green Bay, ya que los Packers priorizan el descanso y la salud a largo plazo antes que derrotar a los Vikings en Minneapolis este fin de semana.

Es probable que los Bears inicien con jugadores sanos contra los Lions en la semana 18

Chicago, por otra parte, parece estar adoptando el enfoque opuesto.

Los Bears se enfrentan a los Leones de Detroit en Soldier Field el domingo. Entrenador en jefe de primer año Ben Johnsonun fuerte candidato para NFL Entrenador del Año, ha indicado que el equipo tiene la intención de acercarse a la Semana 18 como lo ha hecho con todos los partidos hasta este momento de la temporada.

“Nuestro objetivo número uno es ganar este partido”. Johnson dijo el miércoles en el contexto de QB Caleb Williams‘ búsqueda de la primera campaña de pases de 4,000 yardas en la historia de la franquicia. «Cueste lo que cueste, ese es nuestro objetivo».

Johnson pasó los últimos años como parte de la organización de los Lions, trabajando las últimas tres temporadas como coordinador ofensivo directamente bajo la dirección del entrenador en jefe. Daniel Campbell. Campbell y compañía avergonzaron a Johnson y los Bears en el Ford Field en la Semana 2, derribando a Chicago a un récord de 0-2 en el año mediante una victoria de 31 puntos.

No está claro si esa derrota es un factor en la estrategia de Johnson para la Semana 18 o no. Sin embargo, los Bears tienen algo más por qué jugar, ya que una victoria les garantiza el puesto número 2 en la NFC, independientemente de cómo les vaya a los Eagles contra los Bears. Comandantes de Washington.

Ese resultado garantizaría a Chicago la ventaja de local durante las dos primeras rondas de los playoffs, y hasta el Super Bowl si el primer puesto pierde antes del partido por el campeonato de conferencia. Los Seattle Seahawks y 49ers de San Francisco se enfrentarán este fin de semana, y el ganador se llevará el primer puesto de la NFC y un pase libre hasta la Ronda 1.