Los Packers ‘jugan con fuego’ a pesar de la victoria de la semana 6 sobre los Bengals

El Empacadores de Green Bay pasó a 3-1-1 con una victoria 27-18 sobre el Bengals de Cincinnati en la Semana 6.

El empacadores Estaban arriba 10-0 en el medio tiempo y luego tenían una ventaja de 24-10 cuando quedaban poco más de siete minutos de juego.

Joe Flaco conectado con Ja’Marr Chase en un touchdown de 19 yardas, y el bengalíes anotó una conversión de dos puntos para acercarse a seis.

En definitiva, un Lucas Havrisik El gol de campo selló la victoria de Green Bay, aunque estuvo demasiado cerca para su comodidad.

Después de que terminó la semana 6, el empacadores subió del puesto 8 al 6 en el ESPN Power Rankings, aunque vino con una advertencia en la sección «lección aprendida».

“Lección aprendida: Green Bay está jugando con fuego” Rob Demovsky de ESPN escribió.

Las ajustadas victorias de los Packers son motivo de preocupación

Para empezar, el empacadores han tenido una ventaja de dos dígitos en todos los partidos de esta temporada y son el único equipo en la NFL para hacerlo.

El empacadores derrotó al Leones de Detroit en la Semana 1, 27-13, y siguió con una victoria 27-18 sobre el Comandantes de Washington en “Fútbol del jueves por la noche”.

Green Bay perdió ante el marrones de cleveland13-10, en un resultado sorprendente y luego empatado con el vaqueros de dallas40-40, en un emocionante choque de la Semana 4.

Entonces, mientras el empacadores Mantener la ventaja es una tendencia común, las últimas tres semanas han sido motivo de preocupación, como escribe Demovsky.

«Pero en los últimos tres juegos, esas ventajas no eran seguras. Desperdiciaron una ventaja de 10-0 en un 13-10 derrota ante los Browns. Estaban arriba 13-0 contra el vaqueros pero salió con un empate 40-40. Y en el último partido, vieron una ventaja de 14 puntos en la segunda mitad reducida a seis puntos contra el bengalíes. Han establecido una forma peligrosa de vivir”.

En el vaqueros corbata, el empacadores tenía una ventaja de 13-0 al comienzo del segundo cuarto, pero el vaqueros Regresó con fuerza con 16 puntos en el segundo cuarto y otros 21 en la segunda mitad.

Contra el marronesel empacadores se llevó una blanqueada de 10-0 en el último cuarto. Entonces, el marrones Anotó 13 puntos en los últimos tres minutos en un colapso irreal.

Jordan Love tiene como objetivo eliminar a los equipos temprano

Por un lado, desperdiciar pistas no es una tendencia alentadora. Por otra parte, el empacadores han podido ganar partidos y solo han perdido una en lo que va de año.

Aún, empacadores jugador de ataque amor jordano quiere alejar a los equipos temprano.

«Eso es algo que debemos encontrar formas de seguir aprovechando», dijo Love. vía Demovsky. «Está 10-0, tenemos que encontrar formas de derrotar a los equipos desde el principio y ni siquiera convertir el partido en un partido cerrado al final».

En la victoria sobre el bengalíesLove lanzó para 259 yardas con un touchdown y una intercepción, que se produjo en la primera serie del juego en bengalíes territorio.

jose jacobs corrió salvajemente con 93 yardas y dos anotaciones en 18 acarreos, y el receptor abierto novato Mateo dorado atrapó tres pases para 86 yardas.

Considerándolo todo, el empacadores No puedo seguir desperdiciando ventajas, especialmente con las aspiraciones de Super Bowl dando vueltas en torno a la franquicia esta temporada.