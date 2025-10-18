Los Packers hacen un movimiento revelador de RB en medio de las preocupaciones sobre las lesiones de Josh Jacobs

El Empacadores de Green Bay están reforzando el espacio de los corredores antes de viajar para jugar contra los Arizona Cardinals en el desierto el domingo 19 de octubre.

Motor de arranque jose jacobs Participó de forma limitada en los entrenamientos del miércoles y jueves debido a una enfermedad y una lesión en la pantorrilla. Regresó como participante pleno el viernes, aunque seguía siendo cuestionable para el partido de la Semana 7 del equipo a partir del sábado.

Adam Schefter de ESPN informó el sábado cómo Green Bay se está protegiendo contra la posible falta de disponibilidad o falta de capacidad total de Jacobs contra los Cardinals.

“Los Packers elevaron el RB Pierre fuerte jr. de su equipo de práctica a la plantilla activa para el partido del domingo en Arizona”, Schefter publicado en X. «El CB de los Packers, Keisean Nixon, también ha sido agregado al informe de lesiones y es cuestionable para el partido del domingo debido a una enfermedad».

Pierre Strong Jr. ha demostrado ser un corredor de reserva robusto a lo largo de 3 temporadas de la NFL

Strong pasó los últimos dos años con los Cleveland Browns después de llegar al NFL como miembro de la Patriotas de Nueva Inglaterra.

A lo largo de su carrera, Strong ha marcado 99 acarreos para 499 yardas terrestres (5.0 yardas por intento) y dos touchdowns. También anotó 26 recepciones para 193 yardas recibidas y devolvió 24 patadas de salida durante su estancia en la liga.

Strong ha aparecido en 46 juegos, aunque solo ha sido titular en uno.

Mientras tanto, Jacobs ha tenido problemas en 2025 en comparación con la campaña de Pro Bowl que produjo la temporada pasada. Jacobs ha jugado en los cinco partidos de este año, corriendo para 359 yardas en 98 acarreos (3,7 yardas por recorrido), aunque ha encontrado la zona de anotación seis veces en el suelo. También atrapó 15 pases para 176 yardas.

Los Packers enfrentan una larga lista de jugadores lesionados que son cuestionables contra los Cardinals

El informe de lesiones de Green Bay es inquietantemente largo, aunque sólo unos pocos jugadores clave tienen garantizado no jugar contra Arizona.

El corredor Lukas Van Ness y el liniero defensivo Devonte Wyatt se perderán el partido del domingo debido a lesiones en el pie y la rodilla, respectivamente, según el parte oficial de lesionados del equipo. El receptor abierto Christian Watson también permanece fuera debido a una lesión de rodilla que sufrió en enero.

El tackle Anthony Belton (tobillo), el cornerback Nate Hobbs (rodilla), el pateador Brandon McManus (cuádriceps derecho), el liniero ofensivo Jacob Monk (tendón de la corva), el tackle derecho Zach Tom (oblicuo, espalda) y el receptor Dontayvion Wicks (tobillo) estaban en duda para jugar contra los Cardinals a partir del sábado.

mariscal de campo de arizona Kyler Murray También es cuestionable jugar en el juego debido a un pie. lesión eso lo dejó como un participante limitado en la práctica durante toda la semana. Por lo tanto, Green Bay abrió como favorito como visitante por 6,5 puntos, incluso a pesar de toda la incertidumbre sobre las lesiones del equipo.

Desde entonces, esa línea se ha movido a 7,5 puntos, por APUESTA ESPNlo que indica que han surgido nuevos factores que hacen que los Cardinals tengan aún menos probabilidades de ganar y/o que los Packers hayan recibido una cantidad significativa de dinero.