Los Packers hacen ejercicio ex Browns QB en medio de rumores de comercio de Malik Willis

El Packers de Green Bay han traído un ex Cleveland Browns mariscal de campo para una mirada más cercana en medio de rumores sobre el interés comercial en la copia de seguridad Malik Willis.

Según Tom Pelissero de NFL NetworkLos Packers trabajaron al ex mariscal de campo de los Browns Dorian Thompson-Robinson el lunes junto con otros tres jugadores.

Thompson-Robinson, una selección de quinta ronda de 2023, hizo cinco aperturas en dos temporadas con los Browns, pero luchó para ser eficiente en esos juegos, completando solo el 53.4% ​​de sus pases para 747 yardas, un touchdown y siete intercepciones y murmurando cuatro veces.

Durante la temporada baja de 2025, los Browns intercambiaron a Thompson-Robinson y un quinto rodador al Filadelfia Eagles a cambio de 2022 mariscal de campo de primera ronda Kenny Pickett. Mientras Thompson-Robinson compitió por un papel de respaldo detrás Jalen duele En el campamento de entrenamiento, los Eagles optaron por Tanner McKee y Sam Howell y lo renunció a fines de agosto.

Los Packers actualmente tienen tres quarterbacks en la mezcla entre iniciador Amor JordanWillis y el mariscal de campo No. 3 Melodía de Claytonquien ocupó un lugar en el equipo de práctica. Sin embargo, el entrenamiento de Thompson-Robinson viene inmediatamente después de un informe intrigante.

Malik Willis atrae el interés comercial de Bengals

Según el Butler de Easton de Packer Reportel Bengals de Cincinnati Llamó a los Packers sobre la disponibilidad de Willis en un intercambio que salió de la victoria de la Semana 2 sobre Jacksonville.

Los Bengals perdieron a su mariscal de campo titular, dos veces Pro Bowler Joe Burrowa una lesión a largo plazo que requerirá cirugía y lo mantendrá un mínimo de tres meses. Mientras que el equipo ha expresado su confianza en el mariscal de campo suplente Jake BrowningTambién se han registrado con múltiples quarterbacks de agente libre, por Adam Schefter de ESPN.

No está claro si los Packers participaron en cualquier discusión comercial significativa sobre Willis con los Bengals, pero es poco probable que estén motivados para intercambiar su copia de seguridad capaz.

Por otra parte, si los Bengals están ansiosos por estropear su 2-0 y están dispuestos a pagar una prima por Willis, una selección de tercera ronda de 2022, los Packers pueden decidir que el regreso es demasiado bueno para rechazar, similar a cuando recibieron una oferta para Rasul Douglas en 2023.

Packers también resolvió 2 WR después de perder el inicio

Además de Thompson-Robinson, los Packers también recibieron al esquinero novato BJ Adams y receptores abiertos Kobe Hudon y Michael Woods el lunes para entrenamientos.

Hudson tiene el potencial más intrigante para los Packers. El receptor ancho de 6 pies 1 y 199 libras atrapó 130 pases para 2,311 yardas y 19 touchdowns en tres temporadas en la UCF y podría ser adecuada para su equipo de práctica si promueven una anotación a la lista activa.

Los Packers podrían estar buscando reforzar la rotación receptora en su lista de 53 hombres después de perder el inicio Jayden Reed a una clavícula rota en la victoria del jueves pasado sobre el Comandantes de Washington. Si bien tienen otros cinco videos saludables disponibles, también tienen tres opciones de escuadrón de práctica para considerar la promoción una vez que colocan a Reed en IR entre veteranos Mecole Hardman Jr. y novatos Isaiah Neyor y Will Sheppard.

Los Packers jugarán su próximo juego contra los Browns a la 1 PM ET el 21 de septiembre.