Los Packers firman DT Devonte O’Malley en medio de Clark, Van Ness Lesuries

El Packers de Green Bay están firmando un nuevo tackle defensivo novato en su lista para la última semana de campamento de entrenamiento después de emerger del segundo juego de pretemporada del sábado pasado con múltiples lesiones nuevas a lo largo de su línea defensiva.

De acuerdo con el cable de transacción oficial del equipoLos Packers firmaron el tackle defensivo novato no reclutado O’Malley el lunes en una serie de movimientos de la lista de la semana final. Él firmó con el Titanes de Tennessee Después del draft, pero lo soltaron el 3 de agosto.

Los Packers también firmaron la defensiva Jaylin SimpsonLanzado esquinero Garnett Hollis Jr. y renunció al tackle defensivo Keith Randolph Jr. con una designación de lesiones.

Randolph se había destacado en momentos de la victoria de pretemporada de los Packers sobre el Colts de Indianápolis el sábado, contribuyendo con un par de desviaciones de pase de segunda hacia abajo. También había contado tres tacleadas en la apertura de pretemporada contra los New York Jets, lo que lo había puesto en la conversación para ganar un papel de squad de práctica durante la temporada 2025.

Sin embargo, después de la lesión de Randolph, los Packers dirigirán su atención a O’Malley en la última semana del campamento y verán si tiene algo que ofrecer su lista de 2025.

Devonte O’Malley agrega atleta intrigante a Packers DL

O’Malley obtuvo un montón de experiencia en sus cinco temporadas en el norte de Illinois, apareciendo en 58 juegos y combinando para 130 tacleadas totales, 31 tacleadas para pérdidas y 22.5 capturas mientras juega en múltiples papeles. También cerró su carrera con una nota alta con los Huskies en 2024, alcanzando las mejores calificaciones de la carrera en tacleadas (39), tacleadas por pérdida (12) y capturas (ocho).

Mientras O’Malley no fue reclutado en la primavera, se probó bien como un atleta en su día profesional. Anotó un Impresionante 9.2 Ras (de 10) de su entrenamiento, ejecutar un tiempo inferior a 5 segundos en el tablero de 40 yardas y registrar un salto vertical de 32.5 pulgadas que habría empatado en séptimo lugar entre las perspectivas de tackle defensivo de 2025 en la NFL Combine de este año.

O’Malley solo tendrá aproximadamente una semana para trabajar con los Packers en la práctica antes de que llegue el corte de la lista de 53 hombres el próximo martes 26 de agosto, pero podría ganar instantáneas en su juego de pretemporada final, especialmente después de que el equipo perdió a Randolph por lesiones.

Si O’Malley lo juega bien, tal vez pueda ganar un vistazo para el equipo de práctica de los Packers.

Kenny Clark y Lukas Van Ness, ambos al margen, en el campamento

Los Packers tenían algo más que Randolph faltando en su rotación de la línea defensiva cuando regresaron al campo de práctica el lunes para su última semana de campamento.

Según Matt Schneidman de The AthleticAmbos tackle defensivo veterano Kenny Clark y el ex corredor de la primera ronda Lukas Van Ness Se sentó durante la práctica del lunes con nuevas lesiones en la espalda. Rookie Edge Rusher Barryn Sorrell También se unió a ellos como un nuevo no participante en la práctica después de sufrir una lesión aparente en el partido del sábado.

Los Packers podrían tener algunos problemas de profundidad que abordar en las próximas semanas si tienen alguna preocupación a largo plazo sobre cualquiera de sus linieros defensivos lesionados. Clark y Van Ness son titulares esperados, mientras que Sorrell y su compañero de borde novato Collin Oliver – que se ha perdido todo el campamento con una lesión en los isquiotibiales, están compitiendo por los roles de rotación.