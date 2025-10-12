Los Packers firman de emergencia y cortan la lista de lesionados antes del inicio de los Bengals

El Empacadores de Green Bay han realizado un fichaje de emergencia para su plantilla de 53 hombres con el pateador principal Brandon Mc Manus con un estado de lesión incierto en el partido como visitante del domingo contra el Bengals de Cincinnati en la Semana 6.

Según el cable de transacción oficial del equipo.los Packers firmaron al placekicker Lucas Havrisik a su plantilla de 53 hombres el sábado, dándoles una opción de respaldo disponible si no pueden liberar a McManus de su lesión en el cuádriceps antes del inicio del domingo.

Los Packers limitaron a McManus en las tres prácticas de esta semana con una lesión en el cuádriceps derecho que el entrenador en jefe Matt LaFleur definió como una “gran preocupación” de cara al enfrentamiento contra los Bengals. McManus, sin embargo, ha minimizado las preocupaciones sobre su disponibilidad a pesar de que el equipo lo cataloga como cuestionable para jugar. el informe final de lesiones.

«Es muy similar a la lesión que tuve en 2022», dijo McManus el jueves. «Tuve un juego bastante bueno: dos de 50 yardas y uno de 40 yardas. Así que, como dije, planeo jugar».

Incluso si McManus recibe autorización para jugar, los Packers tendrán una opción de emergencia esperando entre bastidores con Havrisik, quien no ha participado en un juego de la NFL desde la temporada 2023.

Los Packers (2-2) comenzarán contra los Bengals (2-3) hoy a las 4:25 pm ET.

Lucas Havrisik lideró la UFL en tiros de campo en 2025

Havrisik es una elección inesperada para los Packers. No solo no ha pateado para un equipo de la NFL desde que acertó 15 de 20 tiros de campo para Los Angeles Rams en 2023, sino que los Packers también han estado desarrollando otro pateador: el novato. Marcos McNamee – en su equipo de práctica para tal ocasión, lo que hace que el fichaje de Havrisik parezca un giro brusco.

Dicho esto, Havrisik viene de una fuerte campaña para los Dallas Renegades de la UFL. Logró 22 de sus 25 tiros de campo durante la temporada 2025 para los Renegades, el máximo de la liga, terminando justo por delante del pateador de los St. Louis Battlehawks. Rodrigo Blankenship a 66 puntos. También anotó un gol de campo de 54 yardas durante toda la temporada, lo que demuestra que su pierna tiene poder.

Queda por ver si los Packers necesitarán recurrir a Havrisik. Estará en la banca y esperará a que surja una emergencia si los Packers liberan a McManus de su lesión. Sin embargo, si hay alguna preocupación persistente por el cuádriceps de McManus, los Packers podrían pedirle al recién contratado Havrisik que se encargue de las patadas de salida en su lugar, dejando a McManus con los goles de campo.

De cualquier manera, Havrisik debería tener la oportunidad de estar activo para el partido del domingo.

Los Packers también hacen 2 cambios en la plantilla del equipo de práctica

Los Packers también hicieron algunos cambios en su equipo de práctica antes del partido del domingo.

El sábado, los Packers también liberaron al liniero defensivo. Alexandre Deslin de su equipo de práctica y liniero ofensivo recontratado Bancos Brant en un movimiento correspondiente.

Banks, un novato no reclutado, había ayudado a reforzar la línea ofensiva de los Packers a principios de la temporada regular, obteniendo un ascenso el día del juego en la Semana 2 antes de firmar directamente con la lista de 53 hombres en la Semana 3. Sin embargo, los Packers lo cortaron durante su semana de descanso, momento en el que el Titanes de Tennessee lo habían reclamado para ellos mismos fuera de las exenciones.

Afortunadamente para los Packers, los Titans también liberaron a Banks de su plantilla activa después de sólo una semana, dándoles la oportunidad de volver a firmarlo con su equipo de práctica, lo que probablemente tenían la intención de hacer antes de que los Titans lo reclamaran de los waivers la semana pasada.