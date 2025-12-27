Los Packers anuncian la decisión sobre el apoyador lesionado antes del juego de los Ravens

El empacadores están lejos de estar completos de cara a su enfrentamiento de la Semana 17 con el cuervos.

apoyador Kristian Welch era colocado en la reserva de lesionados entre una serie de movimientos en la plantilla antes del partido del sábado (8 pm ET) en Lambeau Field.

Welch, de 27 años, se lastimó el tobillo en la derrota en tiempo extra de la semana pasada ante los ososy es tan grave que se perderá el resto de la temporada regular mientras se recupera. Lo más pronto que será elegible para regresar es el Juego de Campeonato de la NFC, en caso de que los Packers lo logren.

Welch se había convertido en colaborador clave de equipos especiales

Welch, un veterano de sexto año procedente de Iowa, ha pasado esta temporada saltando entre el equipo de práctica de los Packers y su plantilla activa. Firmado como reemplazo del apoyador en equipos especiales Nick Niemannque aterrizó en IR después de sufrir una lesión en el pectoral en un Victoria de la semana 8 sobre el AcererosWelch ha registrado tres tacleadas en ocho partidos esta temporada.

La lesión de Welch podría significar otro ascenso para el apoyador del equipo de práctica Jamón Johnsonquien contribuyó en el Día de Acción de Gracias cuando la unidad de apoyadores de los Packers necesitaba ayuda. Johnson fue contratado originalmente por Green Bay como agente libre no reclutado en mayo.

Welch jugó anteriormente para los Packers en 2023, cuando apareció en 14 juegos exclusivamente en equipos especiales. También estuvo con los Ravens (2020-22, 2024) y Broncos (2024). En total, ha jugado en 80 partidos de temporada regular con dos aperturas, registrando 43 tacleadas (20 en solitario) y un balón suelto recuperado.

Amor descartado con lesiones

Además de Welch, los Packers también descartaron al quarterback amor jordano (hombro izquierdo/conmoción cerebral) mientras está en guardia Aarón Bancos (cuello/enfermedad) y receptor abierto Salvador Williams (pie/enfermedad) fueron rebajados a cuestionable.

Malik WillisSe espera que un veterano de cuarto año de Liberty comience en lugar de Love. Willis jugó extensamente en la Semana 16, lanzando para 121 yardas y un touchdown en 9 de 11 pases, mientras que también corrió para 44 yardas.

Los empacadores perdió 22-16 en tiempo extra para caer a 9-5-1, pero aseguró un lugar en los playoffs de la NFC luego del leones 23-10 derrota hacia vikingos.