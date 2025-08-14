Los osos tienen una de las únicas entrenadoras en la NFL

El Bears de Chicago están llegando a su Primera temporada con el nuevo entrenador en jefe Ben Johnsonquien proviene del Leones de Detroit. Johnson es conocido como uno de los mejores entrenadores ofensivos de la liga, por lo que hay muchos ojos en él como el 2025-26 la temporada se acerca.

Pero, por supuesto, Johnson no es el único entrenador del lado de los Bears. El equipo tiene un grupo de asistente que ayudará a dar forma a estos equipos en lo que es de esperar que sea algo grandioso esta temporada. Estos asistentes trabajarán con todos desde quarterback Caleb Williams al apoyador Tremaine edmunds y un día a día.

Los Chicago Bears, como resultado, tienen uno de los Solo entrenadoras femeninas en la NFL. Se unió a los Bears para su temporada 2024-25 y se queda con el equipo bajo Johnson.

Los Chicago Bears tienen una entrenadora de segundo año

La entrenadora femenina que trabaja con los Chicago Bears es Allison Haley, quien es la asistente de fuerza y entrenadora de acondicionamiento del equipo. Su ciudad natal es Filadelfia, Pensilvania, y ella asistió a la universidad en Mancomunidad. Ella es una de las pocas entrenadoras en la NFL para la temporada 2025-26.

«Allison Haley ingresa a su segundo año con los Bears en 2025, el primero como entrenador de fortaleza y acondicionamiento asistente». el estado de los Chicago Bears de ella en su sitio web oficial.

Según los Bears, Haley pasó 2024 con los Bears en el papel de una «fuerza estacional y acondicionamiento que ayudó al personal a tiempo completo». El sitio agrega que «Haley se centró en el grupo de regreso a Sport, los jugadores que se recuperan de lesiones graves, así como en el funcionamiento de los calentamientos y los circuitos de movilidad». Además de las tareas tradicionales de la sala de pesas, Haley también trabajó con el personal de ciencias del deporte de los equipos para «aplicar tecnologías de datos al programa de fuerza», explican los Bears.

Antes de ser miembro del personal de Chicago, Haley pasó un año trabajando como entrenador de fuerza y acondicionamiento para el fútbol de la Universidad de Villanova. Su primer trabajo profesional en el entrenamiento deportivo fue como fisiólogo del ejercicio en Rehabilitación y fitness de Zarett. Ella también tiene un título en ciencias del ejercicio Commonwealth University Bloomsburg.

Entonces, si ves a Haley en el campo en los juegos, asegúrate de saludarla y agradecerle por ser una de las pocas mujeres en la NFL.

Caleb Williams del campamento de entrenamiento de Chicago Bears Talks

Los Bears no dijeron exactamente que Haley está trabajando con el mariscal de campo de Chicago Caleb WilliamsPero es un hecho que Johnson está trabajando con él. Realmente depende de Johnson llevar a Williams al siguiente nivel y ayudar a Chicago a tener una temporada mucho más fuerte de lo que han tenido últimamente.

El martes 5 de agosto, el NFL Network habló con Williams, y discutió cómo ha sido un desafío acostumbrarse a la ofensiva de Johnson en campo de entrenamiento. Pero, es un buen desafío.

«Ha sido mucho», dijo Williams. «Como debería ser. Es un campo de entrenamiento. Sabes, vamos a probar los límites … [Johnson]ha estado agregando cada vez más a lo largo del tiempo. Ha sido divertido. Ha sido bueno. Ha sido un desafío. Ha sido frustrante cuando no lo entiendes, pero para eso es la práctica «.

Mientras Williams esté dispuesto a realizar el trabajo duro, realmente no habrá detenerlo a él y a los osos. Con suerte, Williams, Johnson, Haley y el resto de la tripulación de los Bears estarán en un muy buen lugar cuando comience la temporada.