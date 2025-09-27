Los osos obtienen una actualización importante sobre CB Kyler Gordon antes del juego de los Raiders

El Bears de Chicago podría tener su secundaria con una fuerza casi completa contra el Las Vegas Raiders Después de la última actualización de lesiones sobre el esquinero Kyler Gordon.

Según el informe de lesiones del equipoGordon regresó a la práctica el viernes por primera vez desde el tutorial final del 5 de septiembre para el primer partido de la temporada de la Semana 1. Se ha perdido los primeros tres juegos de la temporada regular 2025 con una lesión en los isquiotibiales.

Más alentador, los Bears designaron a Gordon como «cuestionable» para jugar contra los Raiders el domingo, dándole la oportunidad de hacer su debut en la temporada 2025 para el equipo.

Los Bears se han perdido a Gordon, su esquinero de níquel superior, durante las primeras tres semanas de la temporada. Mientras Nick McCloud Ha intentado llenar sus zapatos, Chicago ha permitido las sextas yardas más pasadas (247.7 yardas por juego) en la liga en la Semana 4.

No ha ayudado a ese esquinero All-Pro Jaylon Johnson También se ha perdido todas menos 20 instantáneas defensivas para los Bears, sufriendo una lesión en el segundo juego de la Semana 2 que obligó al equipo a colocarlo en la reserva lesionada con una posible fecha de retorno de la temporada.

Los Bears probablemente resolverán a Gordon en el juego previo del domingo para tomar su decisión final sobre su estado de juego, pero su designación «cuestionable» es un paso en la dirección correcta.

¿Podría Kyler Gordon jugar afuera contra Raiders?

Los Bears son una mejor defensa cuando Gordon está disponible para su secundaria. Pero, con Johnson fuera de la mezcla en el futuro previsible, vale la pena preguntarse si considerarán mover a Gordon al perímetro para mejorar su fuga de juego de pases.

Gordon jugó en el exterior algunos como novato, pero prosperó una vez que los Bears lo trasladaron a un papel de tiempo completo en la ranura durante su segunda temporada en 2023. Desde entonces, se ha convertido en uno de los principales defensores de níquel de la liga y firmó una extensión de contrato de tres años y $ 40 millones que lo convierte en el esquema de tragamonedas más alto en el NFL.

Dicho esto, Gordon es el mejor esquinero de los Bears detrás de Johnson. Si sienten que Tyrique Stevenson y Nahshon Wright No les están dando suficiente en el exterior, entonces tal vez estarían dispuestos a experimentar con Gordon más allá de su papel habitual.

Stevenson tuvo una actuación de devolución contra el Dallas Cowboys En la semana 3, pero Wright ha permitido 10 recepciones y una calificación de pasador de 123.7 en cobertura este año.

Los osos tienen 2 lesiones más para monitorear antes del inicio

Más allá de Gordon, los Bears también deben decidir los estados de dos jugadores más lesionados antes de comenzar contra los Raiders a las 4:25 PM ET el domingo 28 de septiembre.

Los Bears también gobernaron el ala cerrada de la primera ronda Colston Loveland (cadera) y corredor veterano D’Andre Swift (HIP) cuestionable jugar contra los Raiders el domingo.

Loveland se perdió las dos primeras prácticas de la semana después de que su lesión en la cadera lo noqueó a principios de la victoria de la Semana 3 sobre los Cowboys, pero regresó como un participante limitado para el tutorial del viernes para los Raiders, aparentemente ayudando a sus posibilidades de jugar.

Mientras tanto, Swift estuvo limitado durante toda la semana en la práctica, pero también pasó la semana pasada limitada (con una lesión diferente) y aún logró jugar para los Bears.

Los Bears también descartaron a los siguientes titulares en su informe de lesión final: apoyador TJ Edwardstackle defensivo Grady Jarrett y tackle derecho Darnell Wright.