Los osos giran las cabezas con comentarios sobre el novato WR Jahdae Walker

El Bears de Chicago están seguros hablando del receptor abierto no reclutado Jahdae Walker Como si hiciera su lista inicial de 53 hombres para la temporada 2025 de la NFL.

Durante la conferencia de prensa del lunesEl coordinador ofensivo de los Bears, Declan Doyle, indicó que Walker ha causado una fuerte impresión en el cuerpo técnico con su brillante revisión de cómo el novato de 23 años se manejó durante el último mes del campamento de entrenamiento.

«Creo que hay varios tipos que han hecho un muy buen trabajo», dijo Doyle. «Él es absolutamente uno de ellos. Hay ciertos tipos que caminan afuera para practicar y es como un niño que va al receso. No pueden esperar para rodar, y Jahdae es así».

Aparentemente, Walker ha jugado en la conversación para uno de los papeles de profundidad en la sala de receptor profunda de los Bears para la temporada 2025 después de un fuerte final de pretemporada. Atrapó tres de sus cuatro objetivos para 37 yardas en la victoria 29-27 sobre la Jefes de Kansas Cityincluyendo un pase de touchdown de 15 yardas ganador del juego en los últimos tres segundos.

«Jahdae ama el fútbol», continuó Doyle. «Se presentó en ese último viaje [against the Chiefs]. La obra que hizo en la banca fue una de las mejores capturas que he visto. Fue realmente impresionante. Pero él es solo un tipo que ha trabajado todos los días. Él encarna el tipo de amor que quieres para el fútbol en nuestro equipo «.

Jahdae Walker se ha ganado una mirada significativa

Se esperan pocas sorpresas en el receptor abierto para los Bears durante los recortes de la lista de 53 hombres.

Los Bears tienen cinco cerraduras de la lista entre Djome Moeure es, Roma Odunze, Luther Burden III, Olamide zaccheaus y Devin Duvernay Y contará con el que contará con ese quinteto para la mayor parte de sus repeticiones receptor durante la temporada regular. Aún así, es probable que haya una lista más en juego para un sexto receptor que también puede inscribir equipos especiales.

Por lo menos, Walker ha ganado serias consideraciones para el papel número 6.

Walker ha impresionado con sus manos confiables en la práctica durante todo el verano, pero también ha hecho jugadas fuera de su inspección de pases que le han valido puntos con los entrenadores. Por ejemplo, después de atrapar su touchdown de 15 yardas en los segundos finales contra los Chiefs, se acercó al campo con la unidad de cobertura en el patada posterior y ayudó a los retornados a patear a los Jefes. Jimmy vacaciones en la línea de 22 yardas.

Un juego de esfuerzo como ese podría contribuir en gran medida a convencer a los Bears de que merece hacer su lista de 53 hombres como su sexto receptor abierto.

¿Quién podría sacar a Jahdae Walker para el puesto número 6?

Walker parece tener una ventaja sobre el campo para el papel número 6 en la sala del receptor, suponiendo que los Bears incluso mantengan seis, pero los Bears también tienen otras opciones a considerar.

Maurice Alexanderquien pasó las últimas tres temporadas con Ben Johnson en Detroit, también se destacó en la pretemporada, atrapando nueve pases para 71 yardas y un touchdown en sus tres actuaciones. Alexander es un poco mayor a los 28 años sin mucha experiencia (51 instantáneas de temporada regular), pero su familiaridad con la ofensiva de Johnson podría ayudarlo.

Tyler Scottuna selección de cuarta ronda de 2023 y veterano Millas boykin también están en disputa. Scott no se ha convertido en casi el colaborador que los Bears esperaban que lo harían cuando lo redactaron hace dos marismas, pero podrían no estar listos para renunciar a él todavía, lo que podría impulsarlos a mantenerlo sobre Walker y el resto de los aspirantes.

Los Bears deben reducir su lista al límite de 53 hombres antes de las 4 pm ET del martes.