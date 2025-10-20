Los organizadores de Lucca hablan del lanzamiento de ‘Stranger Things’ y ‘Death Stranding 2’

Quince años después Cómics y juegos de Lucca ampliado su alcance con una sección dedicada a cine y televisión, el encuentro geek italiano celebrado en la ciudad medieval toscana de Lucca ha mejorado su juego como plataforma de lanzamiento global para comida con guión premium.

Este año, la última “de Netflix”Cosas más extrañas” y la precuela de “It” de HBO Max, “Welcome to Derry”, junto con otros tipos de productos de moda como “Death Stranding 2: On the Beach” de la leyenda japonesa de los videojuegos Hideo Kojima, se lanzarán en la ciudad conocida por sus murallas de los siglos XVI y XVII perfectamente conservadas.

Como se anunció, los hermanos Duffer asistirán a una reunión de fans en Lucca en Halloween junto con las estrellas de “Stranger Things” Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin y Noah Schnapp.

Puede que sea el mayor golpe jamás logrado por el evento, que se celebrará del 29 de octubre al 29 de noviembre. 2, aunque el año pasado Lucca Comics organizó una gira similar de “El juego del calamar” de alto calibre. Básicamente, cada edición de este encuentro multitudinario –al que asisten más de 200.000 fans– dedicado al fandom, al cosplay y a todo el mundo del cómic, incluido el cine y la televisión, consigue ganar más tracción internacional.

Variedad habla con el director de Lucca Comics, Emanuele Vietina, y con Giovanni Cova, director de la empresa de marketing de entretenimiento QMI, con sede en Milán (Cova dirige la programación de la sección de cine y televisión de Lucca) sobre por qué están particularmente orgullosos de su música para “Stranger Things”.

Emanuele, ¿qué importancia tiene que este evento de reunión de fans de “Stranger Things” se realice en Halloween?

Emanuele Vietina: La presencia de “Stranger Things” en Lucca marca un punto destacado por varias razones. Netflix está creando una narrativa importante en torno a Lucca. Conseguir [to launch] su contenido destacado, nos sitúa a la par de las principales capitales del mundo con las que ciertamente no podemos competir en número de habitantes. De manera similar, ser elegido para lo que se denomina el “gran final” de la gira mundial “Death Stranding 2: On the Beach” de Hideo Kojima, luego de paradas en Tokio, Hong Kong, Sydney y Los Ángeles, es un momento destacado para nosotros. Hemos colocado a Lucca dentro de un circuito de ciudades que tienen millones de habitantes. Están estas ciudades y luego está Lucca, con una población de 80.000 habitantes. El otro aspecto significativo de tener a Kojima en Lucca es que Kojima Productions ciertamente revolucionó el mundo de los videojuegos, pero también creó un punto de contacto entre los lenguajes de los videojuegos y el cine.

La experiencia de Lucca Comics ahora ha sido convertida en una película por Manlio Castagna [see separate story]. ¿Estás satisfecho con el resultado?

Local: Se han hecho otras películas en festivales, pero probablemente no con el mismo nivel de ambición. Esperamos que esto marque algo más significativo. Vendimos los derechos para hacer uno, o más, [Lucca Comics-themed] cine [to Italian outfit] Me pregunto entre 2025 y 2030. Y estamos encantados de que nos traten no solo como contenido, sino como una obra de arte. Es un reconocimiento enorme para nosotros. Lo único que pedimos (y creemos que Manlio Castagna atendió nuestro llamado) es que Lucca Comics and Games se utilice para contar historias atemporales que enmarquen valores universales. Ésta es verdaderamente la belleza de este proyecto, ya que estas historias pueden llegar a niños de Manila, Melbourne, Toronto y Estocolmo. Esto se debe a que todos juegan los mismos juegos: todos viven dentro del mismo marco emocional.

Lucca es sinónimo de cosplay. ¿Cuáles serán los desfiles más importantes este año?

Local: En términos de desfiles, el mundo de “Death Stranding” claramente se está acelerando como favorito. Inevitablemente, algo grande se está gestando para el 1 de noviembre para “Death Stranding”. Pero también por el “papel crítico” [the Dungeons & Dragons role-playing game]. La genialidad de Matthew Mercer fue crear una transmisión en Twitch que luego se convirtió en un programa de televisión animado en Amazon Prime. Así que Kojima y Mercer, los dos grandes dioses de los videojuegos y los videojuegos, seguramente obtendrán los desfiles más importantes.

Giovanni, ¿Cómo está evolucionando la relación de Lucca con los estudios y streamers estadounidenses?

Giovanni Cova: Todavía estamos divididos aproximadamente al 50/50 en el sentido de que tanto los estudios como los streamers invierten en este evento. Disney siempre ha sido un gran jugador en Lucca y son un poco de ambas cosas. Este año está un poco más del lado de Disney+ [with previews of “Twisted Wonderland: The Animated Series” and “Cat’s Eye”]aunque de disney [action sci-fi film] También se estrena “Predator: Badlands”. Entonces, por un lado, tenemos los estudios que se centran en un título concreto, dependiendo del año. Y por otro, tenemos las serpentinas. Tanto Netflix como Prime Video tienen gran presencia. Prime, entre otras cosas, está experimentando con Lucca para lanzar en Italia su formato sin guión “Los Traidores”. Creo que irá muy bien porque el espectáculo se presta a la idea de un partido que se juega en Lucca. Por eso estamos contentos de que Amazon haya sido lo suficientemente audaz para hacer esto. También estamos contentos de contar con Crunchyroll porque eligen muy pocos eventos de este tipo en todo el mundo y realmente creen en Lucca. Este año cielo [the Comcast-owned pay TV platform] También tiene gran presencia gracias a “Welcome to Derry”. Utilizarán Lucca en todo su potencial, primero con proyecciones de las dos películas relacionadas del programa, «It» y «Chapter Two». Y luego el estreno mundial de un episodio del programa, seguido de una experiencia inmersiva en un “Derry Bus” que transportará a los fans al misterioso pueblo donde tienen lugar las escalofriantes desapariciones de la serie.

Esta entrevista ha sido editada y condensada para mayor claridad.

En la foto de abajo, de izquierda a derecha, Emanuele Vietina y Giovanni Cova.