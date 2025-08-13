Los operadores privados cooperados de ASDP fortalecieron la integridad de los datos de los datos, el ferry utiliza la digitalización

Yakarta, Viva – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) realiza una supervisión estricta para la seguridad del cruce nacional. Cooperando con operadores privados, ASDP sinergia el fortalecimiento de la integridad de los datos de los pasajeros de ferry a través de manifiestos digitales, educación y disciplina de verificación.

Leer también: Promo de Merdeka Kai solo pague el 80 por ciento del precio del boleto, tenga en cuenta los términos y condiciones



El secretario corporativo de ASDP, Shelvy Arifin, dijo que los pasajeros son responsables de completar datos sobre vehículos, incluidos los bebés. La inspección de idoneidad de datos es responsabilidad de cada operador de cruce.

«Los manifas de pasajeros y vehículos son documentos vitales que forman la base de la seguridad del envío», dijo en un comunicado en Yakarta, martes 13 de agosto de 2025.

Leer también: Las ventas de entradas de la Copa de Independencia de 2025 se abrieron oficialmente, los precios comienzan en IDR 100,000



Shelvy dijo que el oficial del operador del ferry debe verificar los datos Boleto Y la identidad de todos los pasajeros en el vehículo, que idealmente se lleva a cabo cuando el proceso del vehículo va al bote (embarque) o cuando en la cola de estacionamiento está lista para encajar. La integridad del manifiesto de los datos no puede estar solo, sino parte del ecosistema de seguridad que involucra a todas las partes.

ASDP ha creado un sistema de ferry digital que permite completar todos los datos de los pasajeros en el vehículo cuando el usuario del servicio realiza una compra de boletos, y presenta una función de actualización de datos independiente que se puede usar antes de ingresar puerto (registrarse).

Leer también: ASDP fortalece el servicio de cruce de Ajibata-Imbatita, apoyando el evento de lancha motora de Aquabike-F1 en el lago Toba





Secretario corporativo de PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Shelvy Arifin.

«Este éxito depende mucho de la disciplina de los conductores y las compañías de transporte público», dijo.

Explicó a través de la plataforma de ferry, el proceso pre-manifiesto se formó desde que el boleto se compró en línea. De acuerdo con Permenhub No. 26 de 2015, el conductor del vehículo es responsable de garantizar que todos los nombres de pasajeros se ingresen correctamente antes de escanear el muelle de Barcodendi (Artículo 8 Párrafo 1).

Las compañías de transporte público están obligadas a compilar manifestaciones y enviarlas a los conductores para verificar y mejorar (Artículos 10 y 11). Una vez que el código de barras de boleto se escanea en el muelle, los datos de pasajeros y vehículos se registrarán en un barco en particular. Este documento ingresa automáticamente a la base de datos del operador de barco de destino.

Cada operador de barco tiene acceso para descargar el pre-manifiesto para completarse como un manifiesto final antes de la salida. El manifiesto final que se ha organizado se entrega al regulador para su validación.

El regulador juega un papel importante para garantizar la precisión del manifiesto antes de emitir una carta de aprobación de navegación (SPB), que es el permiso oficial del barco para partir. Las sucursales de ASDP Merak y Bakauheni como operadores portuarios también intensifican la inspección de boletos y coinciden con la identidad de los pasajeros antes de que el vehículo ingrese al área del puerto.

«Hemos estado examinando dos semanas a partir de la puerta de entrada (calle de peaje«, La sala de espera, hasta el punto de embarque al barco», dijo el GM ASDP Merak Branch Syamsudin.

Syamsudin dijo que la inspección se llevó a cabo coincidiendo con datos sobre boletos electrónicos de pasajeros para vehículos con documentos de identidad oficiales como KTP, SIM o pasaportes para garantizar la idoneidad de los datos.

Según la evaluación del campo, todavía hay alrededor del 13 por ciento de los vehículos de clase IVA que no han completado los datos correctamente al ordenar boletos.

ASDP implementa una política firme en forma de backline de vehículos hasta cinco kilómetros del puerto para actualizar los datos, como un paso correctivo para aumentar la disciplina y el orden de los usuarios del servicio. (Hormiga)