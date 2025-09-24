Los olores fuera de temporada de Homerun Howie están apareciendo en el campo

La rotación de la lista es inevitable en la NFL, especialmente después de ganar un Super Bowl. Pero a veces, los que se escapan vuelven a perseguirte y, a veces, los agujeros que esos jugadores dejan atrás te retrasaron. Para el Filadelfia Eagles En 2025, se destacan tres nombres: el esquinero Isaiah Rodgers, el guardia Mekhi Becton y el corredor de borde Bryce Huff, sí, Bryce Huff. Su ausencia solo magnifica los problemas creados por CB2 Adoree ‘Jackson’s Rocky Start, el acto de desaparición completo del juego de carrera en Filadelfia y lo que podría haber sido habido de usarse correctamente en Filadelfia.

Isaiah Rodgers: de una pieza a la pieza que falta

Filadelfia apenas rascó la superficie con Isaiah Rodgers. Se sentó en la temporada 2023 con una suspensión y el año pasado, fue más una esquina de rotación y un activo de equipos especiales, solo una pieza para el equipo del título del Super Bowl de los Eagles. Pero en marzo pasado, los Vikings lo arrebataron en la agencia libre y ha explotado en Minnesota como una de las principales estrellas defensivas en el juego durante tres semanas.

Firmó un acuerdo de 2 años y $ 15 millones con los Vikings en marzo.

En la Semana 3 contra los Bengals, Rodgers tuvo una de las actuaciones defensivas más dominantes que jamás haya visto: causó múltiples pérdidas de balón, anotó dos touchdowns defensivos, forzó dos baloneses y un grado de juego perfecto de 99.9 PFF que es prácticamente inaudito.

Las devoluciones tempranas sugieren que es más que un flash en la pan. Está produciendo constantemente como la nueva arma del coordinador defensivo de Minnesota Brian Flores en la secundaria.

VEREDICTO DE HOWIE: SHIFF

Los Eagles lo tenían en el edificio y no pudieron desbloquear esta versión. Lo que es peor es que todavía no han resuelto el lugar CB2 frente a Darius Slay. Rodgers se vería como una solución a medida en este punto.

Adoree ‘Jackson: la apuesta CB2 es un busto

En lugar de Rodgers, las Águilas rodaron los dados en Adoree ‘Jackson. Hasta ahora, no ha valido la pena. De hecho, ha sido un busto épico. Jackon dejó el juego de los Rams con una lesión en la ingle en el último cuarto y no regresó.

Jackson ha sido elegido repetidamente en cobertura, renunciando a las jugadas de trozos y tacleadas perdidas.

Sus tacleadas y fallas perdidas en el posicionamiento lo han convertido en un objetivo claro para los QB oponentes.

Mientras Slay continúa jugando a un alto nivel en Pittsburgh, las luchas de Jackson y ahora lesiones han convertido a CB2 en un agujero evidente exactamente el tipo de debilidad que Rodgers está llenando para Minnesota.

Los Eagles no solo perdieron a Rodgers, trataron de parchear su ausencia con una solución StopGap, y está retrasando, a lo grande.

Mekhi becton: irriplustible hasta ahora

Becton es una historia diferente. Llegó a Filadelfia como un proyecto de recuperación y demostró que podía mantenerse saludable y mantener el interior en 2024. Eso le valió un acuerdo de 2 años y $ 20 millones con los Chargers.

Está comenzando en Los Ángeles, pero la actuación no ha sido élite.

PFF lo tiene calificando alrededor de 57.8 en protección de pases y 50.8 en el bloqueo de Run están medios a un promedio inferior entre los guardias.

Nada de eso importa. Lo que importa es que Becton era un toro en el lado derecho de la línea ofensiva de los Birds y no han reemplazado sus servicios y se nota en el juego anémico de este año.

VEREDICTO DE HOWIE: SHIFF

Los Eagles obtuvieron un buen valor de él durante su período, pero seguir adelante fue sobre la flexibilidad de la tapa y la planificación futura. El problema? La línea ofensiva no ha jugado hasta su estándar habitual en 2025. Cam Jurgens y Landon Dickerson han luchado, y el bloqueo de carreras ha pasado mal, una razón por la cual Saquon Barkley no ha tenido una sola carrera de más de 20 yardas este año. Perder la estabilidad de Becton en el interior ha dejado una brecha visible.

Bryce Huff: El comercio que se ve peor por semana

Este es el movimiento que más picará.

Retorno ligero: Philly cambió a Huff a los 49ers por una mitad de la ronda que solo se convierte en un cuarto si golpea 8 capturas en 2025.

Ejuleto en efectivo: los Eagles se comieron ~ $ 9.05M de su salario 2025 solo para moverlo. Eso está pagando para perder un corredor de pases premium, al menos un corredor de pases premium cuando se usa correctamente.

Mala óptica: en San Francisco, Huff inmediatamente parpadeó entregando un saqueo de sellado de juego, la velocidad de corte de élite, y con la lágrima de ACL de Nick Bosa, su presencia parece un robo para los Niners.

VEREDICTO DE HOWIE: SHIFF

Para ser justos, nunca se enredó con el esquema de Philly y quería salir. Desde la vista de la oficina principal, era un restablecimiento de ajuste/cultura/tapa. Pero el resultado supera con creces la intención y el resultado parece una clara L en la columna de pérdida.

De un vistazo no se ve bastante

En la esquina: los Eagles dejaron que Rodgers caminara, jugó con Jackson y aún no tienen un CB2 confiable.

En la línea: todavía tienen que reemplazar la durabilidad de Becton, y la regresión de Jurgens/Dickerson ha destripado el bloqueo de la carrera. Barkley se encuentra con los defensores en la línea, no en el segundo nivel.

En el borde: Subsidiaron efectivamente el pase de San Francisco al enviar al envío.

Homerun Howie toma grandes cortes y grandes fallas

La conclusión es que incluso los principales gerentes generales de la liga fallan de vez en cuando. Howie toma grandes cortes y con grandes cortes vienen grandes fallas. Pero cuando los olor a racimos son cuando la continuidad o la falta de ella comienza a aparecer en el campo.

Isaiah Rodgers se escapó. Está prosperando en Minnesota mientras los Eagles están juntando una rotación CB2 temblorosa. Se suponía que Adoree ‘Jackson llenaba ese vacío, pero sus luchas solo han magnificado a la señorita. Mekhi Becton no está dominando en Los Ángeles, pero las propias luchas de los Eagles en el interior plantean preguntas. Está claro que Howie Roseman subestimó cuánta estabilidad trajo a las trincheras y Huff eventualmente podría ser un tipo que las Águilas están pagando para venir a perseguirlas en enero.

Las aves siguen siendo uno de los equipos más talentosos en el fútbol. Esa es la única razón por la que son perfectas 3-0 después de tres semanas. Pero la ruptura de Rodgers, la regresión de Jackson y la ausencia de Becton destacan los delgados márgenes de la construcción de la lista y cuán importante es la evaluación del talento para su equipo de fútbol. La profundidad y el detalle son importantes y en este momento, esas piezas faltantes aparecen en el campo y podría ser solo cuestión de tiempo hasta que aparezcan en la clasificación.